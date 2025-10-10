ライソン株式会社(所在地：大阪府東大阪市、代表：山俊介)は、360度全方位から冷えやすい足をスピーディーに温める“巻くタイプ”のパネルヒーター『巻くコタツ 足暖（SOKUDAN）』の新モデルを発売しました。当社従来品と比べて電気代を約36％カットした（※1）低消費電力モデルになりました。



毛布を掛けて使えば、電気代は1時間あたり約2.8円※ 足元パネルヒーター『巻くコタツ 足暖』新型





『巻くコタツ 足暖』新型



●従来モデルから電気代約36％カット。

●省エネなのに、高速加熱。30秒で“即あったか”！

最近の物価上昇で、光熱費の負担が気になる方も多いのではないでしょうか。

そんな中、当社はより省エネで温かく過ごしたいという声に応えて『巻くコタツ 足暖（SOKUDAN）』の従来モデルから仕様を見直し、当社従来品と比べて電気代を約36％カット（※1）した低消費電力モデルを開発しました。

巻くコタツに付属の毛布と一緒に使用した場合、1時間あたりの電気代が約2.8円（※2）と経済的です。一定の温度になるとセンサー制御で無駄な温め過ぎを防ぐので、節電にも貢献します。

巻くコタツをくるっと足に巻くだけで、リビングでも書斎でも“自分専用のこたつ”としてすぐに活躍します。

炭素結晶加熱素材を採用し、高速加熱するため、スイッチを入れてから約30秒でぽかぽか温まります。

付属の毛布をかければ、さらにぬくもりを逃さず、まるで掘りごたつのようにぽかぽかと過ごすことができます。

「必要なところだけ温めたい」「自分だけのスペースを温めたい」――そんな冬の願いを叶えるアイテムです。

「巻くコタツ 足暖（SOKUDAN）」の新モデル 主な特長

①足元を360度温める巻くタイプのパネルヒーター

②付属の毛布を膝と本体にかければ、まるで掘りごたつのような温かさ

③他の暖房器具に比べて省エネ。温度センサーで無駄な温めすぎを防いで節電にも貢献。1時間の電気代はわずか約2.8円（※2）

④自動電源OFF機能。本体が傾くと自動停止

⑤丸めればコンパクトに収納できて邪魔にならない

毛布を掛けて使えば、電気代は1時間あたり約2.8円（※2）



付属の毛布を使えばより省エネに







※1 2023年モデルの従来品「巻くコタツ 足暖(SOKUDAN) KSHT-002A」と比較。

※2 付属の毛布を掛け、「高」モードで4時間使用した場合の当社測定結果に基づきます。温度センサーの制御により、通電時間が1時間あたり約25分となった場合の目安の電気料金です。電気料金目安単価34円／kWh（税込、大手電力10社平均・2024年11月時点）で算出。実際の電気代は、ご契約内容や使用状況、環境により異なります。

※製品の定格消費電力195Wを基に算出した、毛布無し、温度センサー制御無しで連続運転した場合の電気代の目安は約6.6円/時間です。

あらゆるシーンでサッと冷え対策ができる「巻くコタツ」



仕事机や学習机で使用



腰まわりの温めにも使



小さく丸めてコンパクトに収納。持ち運びもラクラク。使わない時もスペースを取らず、邪魔にならない





おすすめの利用シーン

1 電気代が気になる方に

エアコンやセラミックファンヒーターで部屋全体を暖めると電気代が気になる方でも、室温を下げて『巻くコタツ』を使用すれば、必要な場所だけを効率的に温められます。

2 足元が冷えるオフィスで

「自分だけ寒い…」というときも、部屋の設定温度を変えずに、自分の足元だけを温められます。

3 仕事や勉強の効率を上げたい方に

仕事部屋や勉強部屋で、部屋全体を高温にすると眠くなり集中力が落ちがちですが、冷えやすい足元だけを温めることで快適に過ごせます。

4 エアコン暖房の設置が難しい場所で

ミニ書斎や趣味のスペースなど、エアコンを設置できない場所でも手軽に温かく過ごせます。

5 冷え性の必需品として

冷え性がつらいときに。布団に入る前にも足元をじんわり温めておけば、寒い夜も快適に眠りにつけます。

■「 巻くコタツ 足暖 (SOKUDAN) 」製品概要

製品名：巻くコタツ 足暖 (SOKUDAN)

製品コード：KSHT-006A

電源：AC100V（50/60Hz）

定格消費電力：195W

温度設定：3段階／高（50℃）・中（45℃）・低（40℃）

本体サイズ（使用時）：Φ420×H525mm

本体質量：1030g

電源コードの長さ：2.5m

セット内容：巻くコタツ本体、 スタンド×2、毛布、 収納バンド

参考小売価格：12,375円（税込）



『巻くコタツ 足暖』セット内容



ソファでの利用にぴったりな小さめサイズの『巻くコタツ くるみ』の新型も同時発売

「足暖」は仕事机、ダイニングテーブルで使用するのにちょうど良いサイズですが、ソファなど高さが低めの椅子で使用する際は小さめサイズの『巻くコタツ くるみ』の2025年新モデルがおすすめです。

くるみは使用時の高さが約32センチ。コンパクトなので、いつでもどこでもサッと取り出して足を温めることができます。



『巻くコタツ くるみ』新モデル























■「 巻くコタツ くるみ 」製品概要

製品名：巻くコタツ くるみ

製品コード：KSHT-005A

電源：AC100V（50/60Hz）

定格消費電力：195W

温度設定：3段階／高（50℃）・中（45℃）・低（40℃）

本体サイズ（使用時）：W400×D380×H325mm

本体質量：820g

電源コードの長さ：2.5m

セット内容：巻くコタツ本体、 スタンド×2、毛布、 収納バンド

参考小売価格：12,375円（税込）

■会社概要

社名： ライソン株式会社

本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

代表者： 代表取締役 山 俊介

資本金： 2,050万円

TEL： 06-6789-0877

事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売

公式ホームページ： https://www.lithon.co.jp

ライソン株式会社は関わるすべての人に「笑顔」「驚き」「面白さ」を届けることを使命とし、お客様により快適に、より長く使っていただける製品を提供してまいります。