都内経済の成長を牽引し、さらなる飛躍を目指す中堅企業を募集します！

東京都

都では、中小企業やスタートアップを牽引し、都内産業の活性化に重要な役割を果たす中堅企業の成長を後押しするため、必要な計画立案からプロジェクト実行までを一気通貫で支援する新たな事業を開始します。日本経済の成長における牽引役を期待されており注目される中、中堅企業に特化した支援事業は、都として初の取組です。

このたび、支援対象となる中堅企業を募集しますので、お知らせいたします。

詳細は事業ホームページ(https://lme-growth.metro.tokyo.lg.jp/)をご確認ください。

※中堅企業とは

2024年9月「改正産業競争力強化法」(https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240902001/20240902001.html)により従業員2,000人以下で中小企業に該当しない企業等を「中堅企業」と定義

１．事業の概要

２．事業案の募集について

- 事業スキーム- 事業スケジュール（予定）

■対象者

東京都内に本社あるいは事業所（拠点機能を具備するもの）を有する中堅企業

■募集する事業案

企業が成長するために必要な取組であり、都内産業全体の活性化にも寄与するものであること。

取組の例：都内の中小企業、スタートアップと連携した新事業展開、事業多角化、研究開発 等

■主な伴走支援の内容

・提案した事業案実施に向けた事業計画策定支援

・事業計画実行のための体制構築支援

・事業計画実行のためのプロジェクト推進支援

・中堅企業の成長促進支援事業補助金活用等に係るサポート

■スケジュール（予定）

■公募期間・選考について

・令和７年10月８日（水）から11月13日（木）17時まで

・受付後、書類・プレゼンによる選考を経て、10社程度の選定を予定しています。

３．事業説明会について

本事業への応募を検討される中堅企業への説明会をオンラインで開催します。（各回同一の内容、質疑応答あり）

【日時】令和７年10月15日（水）13:30～14:30

令和７年10月21日（火）10:30～11:30

令和７年10月22日（水）15:30～16:30

【申込】事業ウェブサイトの説明会申込フォーム(https://murc-jimukyoku.smartcore.jp/next-edge-tokyo_seminar)よりご登録ください

本件は、「2050 東京戦略」を推進する取組です。

戦略13 産業「成長産業への参入・投資を促進」

【問い合わせ先】

＜事業全般について＞

・産業労働局産業・エネルギー政策部計画課

＜マッチング支援事業の募集・支援内容について＞

・Next Edge Tokyo運営事務局

※事業HPのお問い合わせフォーム(https://lme-growth.metro.tokyo.lg.jp/contact/)よりお問い合わせください。

※本事業は、東京都が三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社へ委託し運営しております。