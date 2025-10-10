人権週間記念講演会「みんなで考えるSNSのいまと未来-ヤサシイハナ ヲ サカセマショウ-」

姫路市

SNSの誹謗中傷を終わらせ、やさしい世界の実現を願う木村響子さんの講演です。できることを、小さなことから、積み重ねていきませんか。

開催日時

令和7年12月16日（火曜日）

午後2時00分から午後3時30分まで（午後1時30分開場）

開催場所

イーグレひめじ3階 あいめっせホール

姫路市本町68番地290

講師

写真左：木村響子さん／右：木村花さん木村 響子（きむら きょうこ）さん

NPO法人リメンバーハナ代表理事

元プロレスラー

プロフィール

令和2年5月、SNSでの誹謗中傷により最愛の娘である木村花さんを失った母、木村響子さんが、その哀しみ、苦しみ、無力さに苛（さいな）まれる中で、せめて花さんのためにできることはないかと考え、NPO法人リメンバーハナを立ち上げ、誹謗中傷の被害者も加害者も減らすことを目標に、さまざまな啓発活動を積み重ねています。

2度とこのような哀しいことが起こらないよう、少しでも花さんの望んだやさしい世界に近づけられるために、子どもたちへ授業や講演、また絵本の読み聞かせを全国で積極的におこなっています。

インターネット上の誹謗中傷と向き合う中、自らを奮い立たせるため、現役時代の髪型アフロヘアーに戻し、奮闘中。

募集概要

事前申込が必要

定員

280人（応募多数の場合は抽選）

より多くの方にご参加いただけるよう、会場では手話通訳と要約筆記を行います。

応募方法

インターネットでの申し込みをご希望の方は、申込フォーム(https://lgpos.task-asp.net/cu/282014/ea/residents/procedures/apply/1eedbb79-9bf7-424b-93cb-d9025dc5ec07/start)からご応募ください。

はがき、ファクスでの申し込みをご希望の方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入してください。

申し込みは1通につき2人まで。

締め切り

令和7年12月4日（木曜日）必着

宛先

〒670-0012

姫路市本町68番地290 イーグレひめじ4階

姫路市人権啓発センター

電話番号：079-282-9801

ファクス：079-282-9820