人権週間記念講演会「みんなで考えるSNSのいまと未来-ヤサシイハナ ヲ サカセマショウ-」
SNSの誹謗中傷を終わらせ、やさしい世界の実現を願う木村響子さんの講演です。できることを、小さなことから、積み重ねていきませんか。
開催日時
令和7年12月16日（火曜日）
午後2時00分から午後3時30分まで（午後1時30分開場）
開催場所
イーグレひめじ3階 あいめっせホール
姫路市本町68番地290
講師
写真左：木村響子さん／右：木村花さん
木村 響子（きむら きょうこ）さん
NPO法人リメンバーハナ代表理事
元プロレスラー
プロフィール
令和2年5月、SNSでの誹謗中傷により最愛の娘である木村花さんを失った母、木村響子さんが、その哀しみ、苦しみ、無力さに苛（さいな）まれる中で、せめて花さんのためにできることはないかと考え、NPO法人リメンバーハナを立ち上げ、誹謗中傷の被害者も加害者も減らすことを目標に、さまざまな啓発活動を積み重ねています。
2度とこのような哀しいことが起こらないよう、少しでも花さんの望んだやさしい世界に近づけられるために、子どもたちへ授業や講演、また絵本の読み聞かせを全国で積極的におこなっています。
インターネット上の誹謗中傷と向き合う中、自らを奮い立たせるため、現役時代の髪型アフロヘアーに戻し、奮闘中。
募集概要
事前申込が必要
定員
280人（応募多数の場合は抽選）
より多くの方にご参加いただけるよう、会場では手話通訳と要約筆記を行います。
応募方法
インターネットでの申し込みをご希望の方は、申込フォーム(https://lgpos.task-asp.net/cu/282014/ea/residents/procedures/apply/1eedbb79-9bf7-424b-93cb-d9025dc5ec07/start)からご応募ください。
はがき、ファクスでの申し込みをご希望の方は、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入してください。
申し込みは1通につき2人まで。
締め切り
令和7年12月4日（木曜日）必着
宛先
〒670-0012
姫路市本町68番地290 イーグレひめじ4階
姫路市人権啓発センター
電話番号：079-282-9801
ファクス：079-282-9820