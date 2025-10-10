NAIGAI×「日本の名湯」コラボ商品販売開始

株式会社ナイガイ

株式会社ナイガイ（本社：東京都港区赤坂 代表取締役社長：今泉賢治）は、株式会社バスクリン（本

社：東京都千代田区九段北 代表取締役社長：三枚堂正悟）の温泉タイプ入浴剤「日本の名湯」との

コラボ商品を2025年秋冬より、販売開始いたしました。

温泉のぬくもりを、日常に。「日本の名湯」 ×「 ナイガイ」コラボ温活アイテム登場

近年、健康志向の高まりとともに、体を冷やさず、あたためる“温活”への関心が急速に高まっ

ています。特に筋肉量が少ない女性は、体温が下がりやすく、冷えによる不調を感じやすい傾向に

あります。

そんなニーズに応えるべく、バスクリンの入浴剤「日本の名湯」と「ナイガイ」がタッグを組み、

まるで温泉に浸かっているかのような心地よさとぬくもりを実現する温活アイテムを共同開発しま

した。本商品には、愛媛県の限られた地域で採取される希少なマテラ鉱石（流紋岩の一種）をパウダー

状に加工し、糸に練り込む独自技術を採用。遠赤外線による輻射熱効果で、足もとから身体をじん

わりとあたため、日常の“温活”をサポートします。

■商品詳細（一部の商品になります）

■販売先

バラエティーショップ/ ドラッグストアなど

※一部、取り扱いのない店舗もございます。