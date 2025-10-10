【最大90%削減！】2D図面からの3Dモデル自動生成で建設・製造業のDXを加速！WOGOが「現場DX EXPO 秋」で3D×AIとUnitreeロボットの連携ソリューションを初公開

株式会社WOGO

「3D×AI技術で、日本のモノづくりを加速する。」をビジョンに掲げる株式会社WOGO（東京都千代田区、代表取締役社長：秦 竟超、以下「WOGO」）が「Japan DX Week 第2回 現場DX EXPO 秋」に出展。人手不足の解消と生産性向上に貢献する、新たな「3D×AI技術」と「Unitreeロボット」の連携ソリューションを初公開します。

予想ブース図

今回の展示では、建設・製造業界の生産性向上に貢献する【2D図面からの3Dモデル自動生成ソフトウェア「TRANDIM」】と、【AIで高精度な処理を可能にした「3Dスキャンソリューション」】を柱に、当社の先端技術を一挙にご紹介します。

また、WOGOの開発ソフトウェアを組み込んだ4足歩行ロボット Unitree Go2 Air / R&Dおよび、Open Duck Miniと名付けた自作ロボットを展示ブースに持ち込み、3D・AI技術とロボット連携による業務自動化の未来を実機デモンストレーションでご覧いただけます。

【出展ソリューションのハイライト】

1. 建築設備業界のBIM推進を加速する「TRANDIM」：2D図面からの3Dモデル自動生成ソフトウェア

当社は、建築設備業界のリーディングカンパニーである三機工業株式会社様と共同開発した、2D CAD図面から設備機器の3Dモデルを自動生成するソフトウェア「TRANDIM」を展示します。これは、建築・建設プロジェクトにおけるBIM（Building Information Modeling）の普及を妨げていた長年の課題を、当社の3D×AI技術によって抜本的に解決するソリューションです。

- 最大90%の作業時間削減を実現： 従来、複雑な形状を持つ設備機器について、設計者が2Dの仕様図面を基に3Dモデルを手作業で作成する工程が大きなボトルネックでした。「TRANDIM」は、この作業を自動化することで、作成時間を大幅に短縮し、最大90%の効率化を達成します。- 技術の特長： DXFやDWG形式などの2D CAD図面を読み込むだけで、複数の図面情報を複合的に解析し、設備部品の概形の3Dモデルを自動かつ高速に生成します。簡単なインターフェース操作で人手による追加編集も可能です。- BIM導入の強力な後押し： この自動化は、設備設計におけるBIMモデル作成のハードルを劇的に下げ、建築設備業界全体の生産性向上とコスト削減、そしてDXを力強く加速させます。

2. 3Dスキャンソリューション：3Dデータの「民主化」と「産業活用」を両立

スマートフォンアプリから産業用機器まで、幅広いニーズに応える高精度な3Dスキャン技術を提供し、さまざまな業界のDXを推進します。

- 「WIDAR」： 「3D制作の民主化」を目指した、世界初の3Dスキャンと3D編集が可能なスマホアプリ。手軽に高精度な3Dデータを生成し、クリエイティブからビジネスまで幅広く活用を可能にします。- 産業向け3Dスキャンソリューション： 建設や製造事業者向けに、独自の技術で実現した高精度3Dスキャンとデータ管理機能を、お客様の自社システムに組み込める形で提供します。- AIによる自動化： スキャン後のノイズ除去や、実測データから設計用のCADデータへの変換をAIで自動化し、データ活用フェーズの作業効率を劇的に向上させます。

3.【その他の出展ソリューション】 ロボット業務自動化ソリューション： Unitreeロボットとの連携を含む、業務プロセスの自動化を提案。

- 2D図面検索： 既存の図面資産を効率的に活用するための検索技術。- 暗黙知の蓄積・継承ソリューション： 熟練技術者のノウハウをデジタル化し、人材育成と技術継承を支援。- 新規技術共創（Lab型開発）：お客様とゼロから課題解決に取り組む共創型開発が強み。 当社の独自技術（3D/AI/アルゴリズム）を活用し、これまでのITサービスでは解決できなかった挑戦的な課題に特化し、新しい価値を共に生み出します。

【詳細】

展示会名：Japan DX Week 第2回 現場DX EXPO 【秋】(https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html#/)

主催：RX Japan株式会社

会期：2025年10月22日（水）～24日（金） 10:00～17:00

会場： 幕張メッセ 1～8ホール（千葉市美浜区中瀬2-1）

ブース番号：A-15-56

株式会社WOGOについて

株式会社WOGOは、東京大学の情報理工学系出身のメンバーを中心に2021年に設立された、技術系スタートアップです。

迅速な実装力と、3DCG、AIを中心とした様々な先端分野に対する理解を強みに持ちます。

3Dスキャン&編集アプリ『WIDAR』を始め、特色のある自社アプリ開発に加え、様々な業種の企業向けに技術提供も行います。

https://www.wogo.ai/