こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TVerで「キリンチャレンジカップ2025」無料配信決定
2025年10月のサッカー日本代表国内戦2試合をTVerで無料配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「キリンチャレンジカップ2025」のパラグアイ戦（10月10日（金））とブラジル戦（10月14日（火））の2試合をライブ配信します。TVerはすべて無料で見放題です。
配信ページ：
https://tver.jp/series/srcj0uhvf6
https://tver.jp/series/sr5oenergw
開幕まで8か月に迫った「2026年FIFAワールドカップ」に向け、本格的に強化試合をスタートした森保ジャパンが「キリンチャレンジカップ2025」で対戦するのは、南米予選を突破した強豪パラグアイと、ヴィニシウス・ジュニオール選手（レアル・マドリード／スペイン）を要するワールドカップ最多5回の優勝を誇る南米の強豪・ブラジル代表。日本代表には久保建英選手（レアル・ソシエダ／スペイン）や堂安律選手（フランクフルト／ドイツ）を始めとする中心メンバーに加えパリ2024オリンピックで10番を背負った斉藤光毅選手（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）が初選出されました。強豪相手にどのような戦いを見せるのか注目されています。
TVerでは、注目の2戦をすべて無料でライブ配信します。南米の強豪に挑む日本代表の熱き戦いをぜひリアルタイムでご覧ください。
■「キリンチャレンジカップ2025」配信スケジュール
・2025年10月10日（金） 19時～ ライブ配信 「日本vsパラグアイ」（日本テレビ系）
・2025年10月14日（火） 18時30分～ ライブ配信 「日本vsブラジル」（テレビ朝日系）
※上記ライブ以外のコンテンツも配信予定です。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ライブ配信はTVerテレビアプリおよびChromecastではご覧いただけません。スマホ・タブレット・パソコンからお楽しみください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
