MEOトレンドレポート公開のお知らせ【2025年9月度】

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社で、SaaS事業及びデジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長、武藤 尭行、以下「当社」）は、独自開発ツール「MEOチェキ」を用いたアルゴリズム調査とトレンドをまとめた「MEOトレンドレポート」2025年9月版を無料公開いたしました。

2025年9月MEOの最新情報

本レポートでは、以下のトピックを中心に、最新のMEO情報をまとめています。

▼2025年9月の主なトピック

- Google「8月スパムアップデート」が9月22日に完了- Googleビジネスプロフィール（GBP）のカテゴリ更新- Googleマップ「フォロー」機能の廃止

2025年8月26日より開始された「スパムアップデート」が、9月22日にロールアウト完了しました。今回のアップデートは、自動生成コンテンツや不自然なリンクなどの調整を目的としており、SEO領域が中心ですが、評価変動はローカル検索の「知名度」にも影響する可能性があります。

特に外部リンクに依存した施策や情報量の少ない店舗サイトは影響を受けやすく、安定した順位を維持するには、サイトとGoogleビジネスプロフィール（GBP）の整合性を保ちながら一貫した情報発信を行うことが重要です。

また、9月にGoogleビジネスプロフィール（GBP）のカテゴリ更新が行われ、「丼ものレストラン」「バイリンガル幼稚園」「保険代理店」などが新たに追加されました。

さらに、9月末をもってGoogleマップの「フォロー」機能が廃止されました。これにより新着情報の通知はできなくなりましたが、「投稿」「クチコミ」「保存」といった機能は引き続き活用可能です。

2025年9月Googleマップ（MEO）の順位変動

当社がMEOチェキで計測する85,000店舗の平均順位は、月初9.28位から月末9.44位へ小幅に変動しました。中旬に一時上昇した後、月末にかけてやや下落し、全体としては安定した推移を示しました。

Googleビジネスプロフィールに関するよくある質問にMEOコンサルタントが徹底解説

レポートでは、MEO対策に関するよくあるご質問に対し、当社コンサルタントがわかりやすく解説しています。

▼今月のトピック

- 悪質な虚偽のクチコミを書かれました。どう対応すればいい？- 写真や動画は何枚アップするのが良いですか？- Googleビジネスプロフィール（GBP）経由の閲覧数は増えてるのに、来店に繋がらない理由は？

Googleビジネスプロフィール（GBP）では虚偽のクチコミが投稿されることがあり、まずはポリシー違反として報告し、削除されない場合は冷静かつ誠実に返信することが信頼につながります。さらに良質なクチコミを増やすことで悪質投稿の影響を相対化できます。

また、閲覧数が増えても来店に結びつかない場合は、情報不足や写真・レビューの魅力不足、予約導線の欠如が原因と考えられます。レビュー評価の向上や差別化、予約・メニュー機能の整備が集客に直結します。

