【結果発表】タクトホーム公式キャラクター「すまいるか」デザインコンテスト受賞作品を公開！全国から寄せられた“すまいる”溢れる素敵な応募作品の中から計7点を選出

タクトホーム株式会社

タクトホーム株式会社（本社：東京都西東京市／代表取締役社長：小寺 一裕）は、同社の公式キャラクター「すまいるか」のさらなる魅力や認知度を広げるべく、イラスト＆ポスターデザインコンテストを開催しました。

「すまいるか」は、タクトホームが提案する“家族の笑顔が生まれる住まい”をテーマに誕生した公式キャラクターで、これまでにもSNSや広報活動を通じて多くの方々に親しまれてきました。

今回のコンテストでは、そんな「すまいるか」の新たな表情や仲間たちの提案を含めた「キャラクターイラスト部門」、 “未来の家やまちづくり”をテーマにした「ポスターデザイン部門」の2部門にて作品を募集いたしました。

500件近い応募数の中から、厳正な審査の結果、計7点の受賞作品が決定いたしました。

受賞者の皆様、おめでとうございます。

▼結果発表ページはこちら

https://www.tacthome.co.jp/sumairuka-contest2025/

■キャラクターイラスト部門

最優秀賞：KAPIN さん

「すまいるか」のデザインはもう10年以上愛され続けているとのことでしたので、なるべく大きく印象を変えず、これまでのデザインを大切にしながら、色味をパステル寄りにし、絵本のような親しみやすい雰囲気に仕上げました。

優秀賞：布団が吹っ飛んだ さん

「家族の笑顔が溢れる住まい」を描くタッくん、優しい笑顔で見守るマイちゃんという微笑ましい日常のヒトコマをイラストにしました。

優秀賞：レタ(LETA) さん

10年以上親しまれてきたキャラクターという事で元々の魅力を残しつつ、改めて長く愛される事を願いデザインしました。

安心感や幸せな印象があるキャラクターを目指して、やさしい表情を意識しています。

■ポスターデザイン部門

最優秀賞：小沢奈実 さん

住まいがあるから生まれるたくさんのえがおと、ともに育っていくまち。これからも、もっとたくさん広がっていく幸せな暮らしのひとつひとつを、やさしく見守るすまいるか一家を表現しました。

優秀賞：高橋大志 さん

家族というかたちのなかでより多くの未来を持っているのは子供たちと考えました。そんな子供たちが、夢のある住まいを想像できるようなこれからのまちづくりが大切だということをこのポスターを通して伝わると嬉しいです。

家族賞：椎葉智代 さん

キャラクターは老若男女問わず愛され、親しみやすいキャラクターにしました。

スマイルカ達とともに「みんなが笑顔で住みやすいまちづくり」をプロジェクトとして作っていくという楽しい企画のような広告になってます。

りっちゃん さん

いるかがたのしくおかいものができるまちです。えみままがまいちゃんたっくんのおもちゃをかいにきました。

受賞作品も含め、どの作品も“すまいる”溢れる素敵な作品でした。

皆様たくさんのご応募、誠にありがとうございました。

※受賞者のコメントは一部抜粋しています。

●タクトホーム株式会社について

人も。街も。住まいも。持続可能に発展できる未来を目指して。

私たちタクトホームでは、日本一の分譲メーカーグループの一翼を担う総合不動産ディベロッパーとして、住宅の開発を基盤とし、総合建設、不動産売買、管理・メンテナンス、それらの業務に携わる人材の育成から、海外での展開まで、多角的に事業化しています。

それぞれの事業・人材が持つポテンシャルをグループ全体で共有・最適化することにより、オンリーワンの価値を地域社会にお届けしています。 今後ますます複雑化する社会においても持続的に成長できる体制を整え、時代の変化に寄り添う街づくり、住まいづくりをカタチにしていきます。

●すまいるかとは

「海の守り神」であるイルカをモチーフに、 みんなの暮らしをそっと見守る存在として誕生した、タクトホーム公式キャラクターです。

愛と平和、幸せの象徴として、困ったときや災いからもやさしく寄り添い、守ってくれます。その名前には、「スマイル」と「住まい」への想い、毎日の暮らしがもっと安心で、やさしさに包まれたものになりますように--そんな開発チームの願いが込められています。

https://www.tacthome.co.jp/sumairuka/