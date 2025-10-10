大和コネクト証券とエムアイカード金融商品仲介業務における業務委託契約を締結

大和コネクト証券株式会社

株式会社大和証券グループ本社（代表執行役社長 荻野 明彦）の子会社である、大和コネクト証券株式会社（代表取締役社長 大槻 竜児、以下「当社」）は、株式会社 エムアイカード（代表取締役社長執行役員 梅田 貴生、以下「エムアイカード」）と金融商品仲介業務における業務委託契約を締結いたしました。

本契約により、エムアイカードの金融ブランド「MITOUS」にて、大和コネクト証券の総合口座を開設いただけるようになりました。

エムアイカードとの取組みのポイント

１．会員に身近なタッチポイント

エムアイカードアプリ、Webサイト、メールマガジン、Money Canvas in ISETAN MITSUKOSHIなど、日常的にご利用のチャネルから、スムーズに大和コネクト証券に口座開設ができ、当社が取り扱う様々な金融商品・サービスをご利用いただけます。

２．初心者にやさしい体験設計

当社の取引アプリ「コネクト」は、初心者の方でも使いやすく、わかりやすいことが特徴です。「資産形成が政策課題となる中で、投資という言葉とは裏腹な親しみ易いデザインと直感的な操作性により、若い世代のユーザー満足度に繋がっている点が評価された」ことにより、2023年度グッドデザイン賞も受賞しています。

３．取扱商品の幅広さ

当社は、日本株（単元株）・米国株・IPO（新規公開株式）に加え、少額からはじめられるひな株や投資信託（まいにち投信・スポット買付）など、幅広い商品をラインナップしており、お得でわかりやすい手数料でご利用いただけます。

大和コネクト証券×エムアイカード スタート記念キャンペーン

キャンペーン期間：2025年10月10日（金）～2025年12月30日（火）※約定日ベース

１．先着プレゼント

キャンペーン期間中にエムアイカード経由で大和コネクト証券の証券口座を開設いただいた先着1,000名さまに、三越伊勢丹で人気の「フィーカ」の焼き菓子（ドロンマル）をプレゼント。

２．買付特典

キャンペーン期間中に対象商品※を合計50,000円以上買付いただいた方の中から抽選で150名さまに、三越伊勢丹で人気の「ノワ・ドゥ・ブール」のフィナンシェ詰め合わせ（15個入）をプレゼント。

※対象商品は、「ひな株・ひな株USA・まいにち投信」となります。

詳細を見る :https://www2.micard.co.jp/campaign/2510/connect.html?utm_source=cntsite&utm_medium=banner&utm_campaign=cnt

エムアイカードの概要

会社概要

1. 商号：大和コネクト証券株式会社

2. 本店所在地：東京都中央区京橋１丁目２-１

3. 代表者：代表取締役社長 大槻 竜児

4. 資本金：95億円

5. 主な業務内容：有価証券等の売買、有価証券等の取引の委託の取次、有価証券等管理業務等の金融商品取引業務及びそれに付随する事業

（登録番号・加入協会等）

●第一種金融商品取引業：関東財務局長 (金商) 第3186号（2020年4月22日付）

●加入協会：日本証券業協会（2020年5月25日付）

●銀行代理業：関東財務局長 (銀代) 第378号（2020年4月14日付）

●所属銀行：株式会社大和ネクスト銀行

（お取引にあたっての手数料等およびリスクについて）

当社で取り扱う商品等のお取引にあたっては、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。

また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面（上場有価証券等書面、目論見書がある場合はその書面）等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

お取引にあたっての手数料等およびリスクの詳細はこちら(https://www.connect-sec.co.jp/rule/legal_info.html)