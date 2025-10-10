【12月14日（日）開催】歯科業界の転換期に挑む経営者必見！「2025クオキャリア総会」開催決定 -就活早期化・長期化の時代に適応した実践的な成功事例と独自の最新求人・求職データを公開

株式会社クオキャリア

株式会社クオキャリア(https://www.quacareer.co.jp/)（本社：東京都豊島区）は本年も、来たる12月14日（日）に、歯科医院の経営者・採用担当者の皆さまを対象とした人材経営セミナー「2025クオキャリア総会」(https://info.quacareer.com/special_seminar2025/)を開催いたします。

今年で第6回目となる本セミナーは、歯科人材採用の難易度が一層高まる中、現場で役立つ実践的な情報をお届けする場として、毎年多くの方にご参加をいただいております。

これまでの開催の様子

本セミナーの特徴は、成り手不足や就活早期化など歯科人材採用を取り巻く環境が大きく変化する時代にあっても、立地や医院規模に関わらず、「仕組み」や組織づくりで人材獲得を成功させている医院の事例を中心にご紹介する点にあります。

実際に採用活動に取り組む現場の声や、採用戦略の具体的な手法など、日々の経営に直結する実用的なヒントをお持ち帰りいただける内容です。

また、クオキャリアが独自に蓄積している求人・求職データをもとに、最新の市場動向や求職者の傾向についても解説いたします。変化の激しい採用市場において今後取るべきアクションを考えるきっかけとなれば幸いです。

さらに、ご参加いただいた医院には、次年度の早期採用に向けた無料特典をご用意しているのに加え、次年度のクオキャリア主催就活イベント（DH就活フェス(https://www.webqua.jp/fes)、歯科医師MEETUP(https://www.webqua.jp/meetup)）の年間開催スケジュールも最速公開いたします。

プログラムや登壇者情報などの詳細は、今後特設LP(https://info.quacareer.com/special_seminar2025/)にて順次公開してまいります。

採用に課題を感じている方、他院の取り組みを参考にしたい方は、ぜひ下記より最新情報をご確認のうえ、ご参加をご検討ください。

詳細・お申し込み :https://info.quacareer.com/special_seminar2025/

■開催概要

日時：2025年12月14日（日）11:00～

会場：ベルサール汐留 2F

参加費：無料

対象：社会保険完備医院の理事長・院長、採用ご担当者様（1医院につき2名様まで）

クオキャリアは、今後も歯科業界の採用課題解決に向けた情報提供と支援を続けてまいります。

■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

■関連URL

●求人サービス紹介サイト https://info.quacareer.com

●歯科専門求人メディア「クオキャリア」 https://www.webqua.jp

●その他歯科情報メディア

＜キャリア支援＞

・歯科衛生士向け『クオキャリア pocket』 https://www.webqua.jp/pocket

・歯学部生向け『Quacareer BRUSH』 https://www.webqua.jp/brush

＜開業医インタビュー＞

・歯科経営者向け『歯科経営者100人の肖像』 https://www.webqua.jp/ism

＜予防歯科啓発＞

・一般向け『予防の歯医者さんTV』 https://haisyasan.tv

●SNS公式アカウント

・Instagram https://www.instagram.com/quacareer_dh

・X https://x.com/quacareer