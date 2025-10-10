『死んだら永遠に休めます』『廃集落のY家』で大注目！　遠坂八重デビュー作の青春ミステリ長編『ドールハウスの惨劇』が待望の文庫化！

有限会社ボイルドエッグズ『ドールハウスの惨劇』（遠坂八重・祥伝社）

2025年10月10日、祥伝社より遠坂八重『ドールハウスの惨劇』が発売されます。本作は2022年に第25回ボイルドエッグズ新人賞を受賞した遠坂八重のデビュー作で、鎌倉の高校を舞台に繰り広げられる凄惨かつ鮮烈な青春ミステリ。発売1ヶ月で重版となり話題を呼びました。

BSテレ東「あの本、読みました？」でも紹介されたロングセラー『死んだら永遠に休めます』（朝日新聞出版）、「王様のブランチ」のブックランキングで上位をかざった著者初のホラー長編『廃集落のY家』（角川春樹事務所）へと続く、著者の原点となります。

装画：中野カヲルさん デザイン：アルビレオさん 解説：若林踏さん

放課後は、青春と謎解きの時間

“便利屋”として学内の些細なお悩みを解決する幼なじみの男子高校生ふたり。

しかし引き受けた依頼の先には、想像を超える惨劇が待っていた──

冬汪高校二年の滝蓮司は、容姿端麗で変人の幼なじみ・卯月麗一とともに学内便利屋として活動している。「四葉のクローバーを探してほしい」「千羽鶴を折ってほしい」そんな些細な依頼を解決する二人を、ある日、学校一の美少女・藤宮美耶が訪ねてくる。

彼女と双子の妹・沙耶は母親の過剰な管理に苦しめられていて……青春の煌めきと容赦ない闇を描く、心抉るミステリー！

エモい×エグい！ 全国書店員さんから激賞の声

2023年単行本刊行時、デビュー作にして多くの書店員さんの支持を集め、発売一ヶ月で重版決定。

同年秋に刊行された続編『怪物のゆりかご』文庫版も今年12月に刊行予定です。

特設サイトへ :https://www.boiledeggs.com/special_dollhouse

【著者紹介】

遠坂八重（とおさか・やえ）

神奈川県出身。2022年、『ドールハウスの惨劇』で第25回ボイルドエッグズ新人賞を受賞、同作でデビュー。2023年9月、シリーズ続編となる『怪物のゆりかご』を刊行。2025年2月には限界会社員ミステリ『死んだら永遠に休めます』2025年7月にはホラーミステリ『廃集落のY家』が発売後即重版となり注目を集める。現在は一般企業に勤務しながら小説執筆に取り組んでいる。尊敬する作家は、ヘルマン・ヘッセと川端康成。

【ドールハウスの惨劇】

【著者名】遠坂八重

【発売日】2025年10月10日

【サイズ】文庫判

【ページ】440頁

【定価】960円＋税

【ISBN】9784396351526

https://www.sun.s-book.net/slib/slib_detail?isbn=9784396351526

https://amzn.asia/d/7ms1zbi