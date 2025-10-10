今年初開催、日本の家具の魅力を再発見できるイベント「JAPAN FURNITURE SHOW by IFFT 2025」へ出展

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、11月1日（土）から11月9日（日）までの9日間、日本各地の家具ブランドの魅力を再発見できるイベント「JAPAN FURNITURE SHOW by IFFT 2025」に参加し、エスティックフォルマックス表参道にて、新感覚オフィスチェアー「ingCloud（イングクラウド）」の特設展示を実施します。同会場では、「ing（イング）」、「ingLIFE（イングライフ）」も合わせてご体感いただけます。

左から「ing」、「ingCloud」、「ingLIFE」

１. 展示概要

今回の展示では、コクヨが「座る」という行為に真正面から向き合い開発を進めてきた、新感覚オフィスチェアー「ingCloud」の魅力を2025年冬の発売を前に先行体験いただけます。本製品は、「ing」シリーズの最新モデルとして、ワーカーの快適性と集中力のさらなる向上を目指し、圧倒的な座り心地を実現する「3Dウルトラオートフィット機構」を搭載しています。個人環境の快適性が高まり、自身のワークスタイルがより豊かになることを予感させる、革新的なチェアーです。

また同会場では「ing」と「ingLIFE」と合わせて、「ing」シリーズ3種をお試しいただけます。

２. 詳細

日程：2025年11月1日（土）から11月9日（日）

会場：エスティックフォルマックス表参道（入場無料）

時間：10：30-18：30（水曜定休）

住所：東京都渋谷区神宮前4-10-4

地下鉄表参道駅A2出口より徒歩3分

３. チェアーの特長

（1）「ingCloud」

「ingCloud」という名称は、その名の通り“雲（Cloud）”のような軽やかで包み込む座り心地に由来しています。

「座る」ではなく「まとう」、これまでにない新感覚の座り心地

座面下、背もたれ、肘掛け部の3か所に搭載し、身体の動きに合わせて柔軟に可動するトリプルグライディングと、従来のオフィスチェアーによく見られる背もたれ左右のフレーム構造を使用せず、立体的な面形状をかなえた3Dハンモックメッシュ。これらを組み合わせたコクヨ独自の「3Dウルトラオートフィット機構(*)」により、「座る」ではなく「まとう」ような、身体と一体になるこれまでにない新感覚の座り心地を実現。エンジニアやプログラマーなど長時間スクリーンに向かうワーカーの快適性と集中力のさらなる向上を目指す、次世代のオフィスチェアーです。

(*)重力を利用して体圧を流動的に分散させ、あらゆる姿勢にフィットするコクヨ独自の機構

「ingCloud」

ingCloud公式サイト：https://kokuyo.jp/sp/ingcloud/

ingCloud公式X（@ingcloud_KOKUYO）：https://x.com/ingcloud_kokuyo

（2）「ing」シリーズ

独自の360°グライディング機構で、前後左右、あらゆる方向の動きに自然に追随するオフィスチェアー「ing」シリーズ。人それぞれの姿勢変化を受け止めながら、身体への負担を可能な限り軽減していきます。座りながら骨盤や筋肉を動かせ、脳の活性化にもつながる2017年発売の「ing」に続き、2021年からは、リビングにも調和するフォルムや素材感をもつ「ingLIFE」も発売しています。

左から「ing」、「ingLIFE」

ingシリーズ公式サイト：https://www.kokuyo-furniture.co.jp/products/office/special/ing-series/

４. 「JAPAN FURNITURE SHOW by IFFT 2025」について

「JAPAN FURNITURE SHOW by IFFT 2025」は、日本各地の家具ブランドの魅力を再発見し、その可能性を新しい視点で体感できるエキシビジョンです。初開催となる今回は、東京ミッドタウン（六本木）のミッドタウン・ガーデンをメイン会場に、屋外展示やトークセッションを展開。齋藤 精一・倉本 仁がクリエイティブディレクション、溝端友輔が空間デザイン、6D木住野彰悟がグラフィックデザインを手掛けます。さらに、都内のショップ・ショールームでは、特別展示や販売など、多彩な体験を通じて「JAPAN FURNITURE」の価値を体感していただけます。

公式サイト：https://japanfurniture.jp/jfs2025/

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/