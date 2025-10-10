人気小説『ストロベリームーン』とハーゲンダッツがタイアップ　Hand in Hand Moonを開催　ピンクの月をイメージしたモニュメントが出現！

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、芥川なお氏の純愛小説『ストロベリームーン』を原作とした映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』公開に際して、無料サンプリングイベントを、映画公開初日を含む10月17日(金)と18日(土)の2日間限定で開催いたします。

「ストロベリームーン」とは、6月の満月を指す通称であり、好きな人と見ると永遠に結ばれるという伝説が秘められています。芥川なお氏の小説『ストロベリームーン』では、この満月が、主人公たちの切なくも美しい“恋のはじまり”の象徴として描かれています。今回のタイアップイベントでは、ルミネ有楽町 ルミネパサージュに『ストロベリームーン』に登場する月をイメージしたモニュメントが出現。さらに、この月の前で大切な人と手をつなぐと、二人の距離が近づいた証として、月の“うさぎ”から、ハーゲンダッツ ミニカップ『ストロベリー』を1人につき1個、そっとプレゼントしてくれます。『ストロベリームーン』の世界観を感じながら、ハーゲンダッツのアイスクリームをお楽しみください。

■イベント開催概要

＜場所＞ルミネ有楽町 ルミネパサージュ東京都千代田区有楽町2-5-1

＜期間＞10月17日（金）13:30～20:30、10月18日（土）12:00～19:00

■体験フロー

１．ストロベリームーンの前で、大切な人と手をつなごう。

２．手をつないだ瞬間、小さな窓からうさぎの手が登場。

３．ミニカップ『ストロベリー』を1人につき1個プレゼントしてくれます。

甘酸っぱくて優しい味わいの『ストロベリー』は、まるで、大切な人と過ごす夜のように、やさしく心をほどいてくれる一品。

“ストロベリームーンの前で手をつなぐ“そんな少し照れくさくて、でも忘れられない瞬間に、うさぎがそっと届けてくれるアイスクリームは、ふたりの距離を、もう一歩だけ近づけてくれる魔法のよう。

写真映えするこの体験は、恋人同士はもちろん、これから想いを伝えたい相手と一緒に過ごす“きっかけの夜”にもぴったり。もちろん、仲の良い友人や親子でも、心温まるひとときをお楽しみいただけます。

■小説『ストロベリームーン』

好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれるといわれる満月「ストロベリームーン」の神話とともに、限られた時間の中で、全力で恋をする高校生の日向と萌の純愛を描く物語。10月17日より実写映画が公開されます。

SNSで小説の紹介動画が300万回以上再生されるなど話題となり、単行本・文庫・電子合計で21万部を突破。今年6月よりトーハンオリジナルレーベルFreedia comics（フリーディアコミックス）にて電子コミックが好評配信中。10月3日にはコミック単行本１.巻が紙版・電子版で同時発売。

■人気フレーバーのハーゲンダッツ ミニカップ『ストロベリー』

『ストロベリー』は、ハーゲンダッツが1984年に日本に上陸した頃から販売している人気の定番商品です。創始者ルーベン・マタスは、完成度にこだわり抜き、イチゴ探しに3年、開発に3年と、合計6年もの歳月を費やしました。

丁寧に手摘みした、みずみずしいイチゴの果肉と果汁をぜいたくに使用し、赤色の強い品種、果肉が残りやすい品種、甘味や香りが強い品種など複数のイチゴをブレンド。ハーゲンダッツの濃厚な味わいのミルクと混ぜても果実本来のフルーティーさや、果肉の食感がしっかり生きるように仕上げています。濃厚でクリーミーな味わいのアイスクリームと果実本来の華やかな香りをお楽しみください。

https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/strawberry/