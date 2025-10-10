JALカード×機内販売ご利用キャンペーン実施中！機内販売のご利用でマイルや賞品が当たるチャンス！

写真拡大

株式会社JALカード

株式会社ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑智博、以下「JALカード」）は、　JALカードで機内販売をご利用いただいたお客さまを対象に、マイルや豪華賞品が当たるキャンペーンを開催中です。飛行機にご搭乗の際だけに手に入る限定商品を豊富に取り揃え、旅の思い出やお土産にぴったりの機内販売を、ぜひお楽しみください！




■キャンペーン名称


たくさん買って当てよう！JALカード機内販売ご利用キャンペーン



■キャンペーン内容


対象期間中に、JALカード会員専用サイト「MyJALCARD」より本キャンペーンに参加登録の上、JALカードで合計20万円（税込）以上、かつJAL機内販売で5,000円（税込）以上利用された方の中から、抽選でマイルまたは賞品をプレゼント。


※機内販売のご利用金額5,000円を1口とし、会員お一人様あたり最大10口（50,000円）までとなります。


※ショッピングマイルの積算対象分のみがキャンペーン対象となります。



■対象期間


・参加登録期間


2025年9月26日（金）～2025年12月31日（水）


・ご利用期間


2025年10月1日（水）～2025年12月31日（水）


※本キャンペーンは、参加登録期間と利用期間が異なります。利用期間外のご利用は対象となりません。


※参加登録とJALカードご利用の順序は問いません。



■賞品


・A賞　JAL機内販売オリジナル商品：ファミリア JALオリジナル ブランケット・・・20名様


・B賞　JTA機内販売オリジナル商品：JTA充電器型ストラップ ・・・25名様


・C賞　JALクーポン2,000円分・・・25名様


・D賞　500マイル・・・50名様



■対象の方


JALカード個人本会員


※家族会員、法人会員は対象となりません。



その他詳細はキャンペーンページをご確認ください。


詳細を見る :
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/information/inflightcampaign/