畠中恵『しゃばけ』のアニメ放送記念！　アニメ、原作の両方を楽しめるPOP-UP STOREを丸善ジュンク堂書店、三省堂書店にて期間限定で開催決定！

株式会社新潮社

シリーズ累計発行部数1000万部突破の大ベストセラー『しゃばけ』がついにテレビアニメ化し、10月3日より全国フジテレビ系"ノイタミナ"にて放送が始まりました。原作は、畠中恵さんの時代ファンタジー小説『しゃばけ』（新潮文庫刊）。今回このアニメ放送を記念し、書店店頭にて、アニメファン、原作ファンどちらも楽しめるコラボフェアを開催します！

■イベント情報

POP-UP STOREの実施店舗、期間は以下の通りです。

【東京】

・三省堂書店 池袋本店：10月26日（日）～11月20日（木）

・三省堂書店 有楽町店：10月26日（日）～11月30日（日）

・丸善 日本橋店：10月27日（月）～11月20日（木）

【神奈川】

・丸善 ラゾーナ川崎店：11月1日（土）～11月30日（日）

【北海道】

・MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店：11月1日（土）～12月末

【宮城】

・丸善 仙台アエル店：11月7日（金）～12月1日（月）

アニメグッズに加え、原作の柴田ゆうさんのイラストを使用したグッズも多数販売。もちろん文庫、単行本、コミックスも販売します。グッズの詳細については、続報をご期待ください。

■アニメ放送情報

10月3日より毎週金曜23時30分から全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送中。

10月4日より毎週土曜0時からPrime Videoにて見放題独占配信中。

【スタッフ】

原作：畠中恵『しゃばけ』（新潮文庫刊）

監督：大川貴大

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン・総作画監督：皆川愛香利

サブキャラクターデザイン・総作画監督：志賀祐香

音響監督：菊田浩巳

音楽：石塚玲依

アニメーション制作：BN Pictures

オープニング・テーマ：くじら「いのちのパレヱド」（Sony Music Labels Inc.）

エンディング・テーマ：KAFUNE「脈脈」（Sony Music Labels Inc.）

【キャスト】

一太郎（若だんな）：山下大輝

仁吉：沖野晃司

佐助：八代拓

屏風のぞき：浪川大輔

松之助：山下誠一郎

栄吉：土屋神葉

お春：若山詩音

鈴彦姫：関根明良

野寺坊：高橋伸也

獺：冨岡美沙子

鳴家：松永あかね、和久野愛佳、田中貴子

■原作情報

【書籍内容紹介】

江戸有数の廻船問屋・長崎屋の若だんなである一太郎には、人に言えない秘密がありました。一太郎のまわりには、たくさんの妖たちが暮らしていたのです。小さいころから面倒を見てくれた手代たちは犬神と白沢でしたし、一太郎の寝起きしている店の離れには、付喪神や小鬼たちも棲みついていました。

そんな一太郎はめっぽう体が弱く、いつも離れで寝込んでばかり。だから出かけるときは店の者が供につくのですが、ある晩こっそりと一人で外出すると、なんと人殺しを目撃してしまいます。以来、なぜか一太郎の周囲では猟奇的殺人が続いて――。

妖たちの力を借り、事件の謎を解こうとし始めた一太郎。ところがその矢先、犯人の刃が迫ってきて……。はたして一太郎の、そして事件の行くすえやいかに！？ 虚弱な若だんなと妖たちが事件に挑む、愉快で不思議な大江戸人情推理帖、開幕！ 日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞作。

『しゃばけ』通常カバー版期間限定で「アニメカバー」版も展開中

【著者紹介：畠中恵（はたけなか めぐみ）】

高知県生れ、名古屋育ち。名古屋造形芸術短期大学卒。漫画家アシスタント、書店員を経て漫画家デビュー。その後、都筑道夫の小説講座に通って作家を目指し、『しゃばけ』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。また2016（平成28）年、「しゃばけ」シリーズで第 1 回吉川英治文庫賞を受賞する。他に「まんまこと」シリーズ、「若様組」シリーズ、「つくもがみ」シリーズ、「佐倉聖の事件簿」シリーズ、「まことに華姫」シリーズ、『けさくしゃ』『うずら大名』『わが殿』『猫君』『御坊日々』『忍びの副業』などの作品がある。また、エッセイ集に『つくも神さん、お茶ください』がある。

■書籍データ

【タイトル】『しゃばけ』

【著者名】畠中恵

【発売日】発売中

【造本】文庫

【定価】737円（税込）

【ISBN】978-4-10-146121-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/shabake/