ORIHICA初のメンズ単独店舗1号店！「ジョイナス」に新モデル店舗をオープン！

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2025年10月17日(金)に神奈川県横浜市にある商業施設「ジョイナス」の地下1階に、「ORIHICA 横浜ジョイナス店」を出店いたします。ORIHICA初となるメンズ単独店舗の出店により、「ビジカジ専門店」というORIHICAのブランドイメージを強化し、新規マーケットの獲得を図ってまいります。

■ORIHICA初！メンズビジネス・ビジカジに特化した店舗を出店

この度ORIHICAが出店させていただく「ジョイナス」は、神奈川県横浜市にある横浜駅直結の大型ショッピングセンターです。ファッション、雑貨、食品スーパー、レストランなど、お客様の生活に寄り添ったテナントが多く揃います。また、横浜駅と中央通路でつながる抜群のアクセスと、天候にも左右されない好立地を誇ります。

「ORIHICA 横浜ジョイナス店」は、ORIHICAのメンズ単独店舗第1号店として、メンズのビジネス・ビジカジアイテムに特化した店舗です。ORIHICA標準店舗よりコンパクトな店舗ではありますが、スーツは店頭でフィッティングを行った後に、倉庫にある在庫を補正してご自宅へお届けする「ウェブオーダーサービス」を活用。お持ち帰りニーズの高いジャケットやシャツ、小物類などの商品陳列スペースを十分に確保しております。限られた店舗面積でも売り場効率化を図り、より多くの商品をご覧いただける環境を整えるとともに、10月17日からオープン特別セールも開催。お客様のニーズに最大限お応えした店舗づくりに注力してまいります。

今回の出店は、マーケットシェアとブランドのさらなる認知の拡大を目指し、今後の地下街や駅ビルなどの狭小区画への出店を見据えたプロトタイプモデルとなります。これからもORIHICAは200店舗達成へ向け、全国主要都市部への出店を強化してまいります。

【店舗情報】

店舗名： ORIHICA 横浜ジョイナス店

住所： 神奈川県横浜市西区

南幸一丁目4番 B1階

電話番号：045-577-0708

店舗面積：約30坪

営業時間：10:00～21:00

