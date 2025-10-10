10月10日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』今週の目玉は「保温カーテン」10％OFF！

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週の目玉商品は、冷え込みが気になるこれからの季節におすすめ！保温カーテンが週末セールに登場。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/weekend_sale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251010

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグ・雑貨をお得にゲットできる週末セールを開催しております。今週の目玉は保温機能付きのドレープカーテン&レースカーテン！その他最大85%offのカーテンもご用意しております！

■週末セール概要

開催期間：10月10日(金)10時半～10月14日(火)10時

内容：最大85％OFF、保温カーテン10%off

対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など

【今回の目玉商品】

この週末は、保温機能付きのドレープカーテン＆レースカーテンが10％OFF！冷え込みが気になるこれからの季節におすすめの、機能性とデザインを兼ね備えた人気のカーテンを6商品ずつ厳選しました。

さらに、対象の保温カーテンをお買い上げの方には、先着でクッションカバーをプレゼント！お部屋のコーディネートがより楽しくなる特典付きです。今回は対象商品の中でもおすすめの2商品をご紹介します。

柔らかさと最高峰の機能性を叶えた、シャンタン織りの1級遮光カーテン ＜グレートクレイン＞ \11,900～ (税込)

とにかく柔らかい生地感にこだわった遮光カーテン「クレイン」に、さらに遮光裏地を付けて遮光性や遮熱・保温性を格段にUPさせた「グレートクレイン」！機能性と上質さを兼ね備えた自信を持ってお届けできるカーテンです。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/can/syakou_tokusyu/cl_0511_o?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251010

【透けにくさ＆UVカット率No.1】遮像×UVカット×保温の最強レースカーテン＜リミット ＞ \6,200～ (税込)

国内No.1！保温効果32.1%のレースカーテン「リミット」！

保温試験の結果では、何もない状態(空試験)と比べてなんと+4.2℃の保温効果が確認されました。保温レースカーテンで窓辺の冷気をブロックすることで、暖房効率もアップします。今気になる節電や節約にもつながる、お財布にも優しいレ―スカーテンです。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/oder_race/unforme/clr_0183?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251010

今回ご紹介した商品以外にも、機能性の高いカーテンを豊富に取り揃えております。季節ごとや、それぞれのお家ごとに室内環境の悩みは違うもの。カーテンで、快適な暮らしの対策を始めてみませんか？窓周りのことならなんでもご相談ください。当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

詳細を見る :http://bit.ly/3JceZng

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://bit.ly/3FhBrsQ

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：http://bit.ly/3JceZng