ゴルフマッチングアプリ「PreGo」大幅リニューアル！新機能＆料金改定でさらに使いやすく

株式会社エフオーピーシー

【概要】

株式会社エフオーピーシー（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：森 修平 取締役：下村健悟）は、ゴルフ愛好者同士をつなぐマッチングアプリ「PreGo（プレゴ）」を大幅にリニューアルし、2025年10月6日より新バージョンの提供を開始いたしました。

今回のアップデートでは、アプリの動作速度や操作性の向上に加え、新たに「募集マッチング」や「メッセージ既読機能」など、利便性と安全性を高める多数の新機能を実装しています。

PreGoホームページ：https://www.prego.golf/

【主なアップデート内容】

・アプリ動作の高速化およびUI改善

・サブスクリプション料金の改定（※旧ユーザーは従来料金を維持）

・募集マッチング機能の追加

・メッセージ既読機能の追加

・セキュリティの向上と本人確認の厳格化

・その他、多数の機能改善および利便性向上



【移行手続きについて】

旧アプリをご利用中のお客様は、新アプリへの移行手続きをお願いいたします。

保有しているポイント、コイン、サブスクリプション契約はそのまま引き継ぎ可能です。

移行後に万一不具合やバグが発生した場合は、アプリ内の「お問い合わせ」よりご連絡ください。

引き継ぎURL：https://prego-app.golf/transfer

【背景】

サービス開始以来、累計4,000名を超えるゴルファーの皆さまにご利用いただく中で、アプリの動作速度や安定性、使い勝手など、改善すべき課題が見えてきました。

私たちは「ユーザー満足度の最大化」を最優先に掲げ、開発環境からデザイン・機能構成に至るまで、すべてを一から見直す決断をいたしました。

「PreGo」は、ゴルフを通じて新しいつながりを生み出すマッチングアプリです。

男女問わず、安全で快適にゴルフ仲間を見つけられる環境を提供しており、今回のリニューアルを機に、より多くの方々が安心してゴルフを楽しめるコミュニティの実現を目指してまいります。

PreGoホームページ：https://www.prego.golf/mens/

【会社概要】

会社名：株式会社エフオーピーシー

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-29-12 5F

代表者：代表取締役 森 修平

設立：2018年9月13日

事業内容：アプリ開発・運営、ITサービス事業

URL：https://www.prego.golf/

【本件に関するお問い合わせ】

PreGo運営事務局 広報担当

LINE：https://lin.ee/z6ayf7q