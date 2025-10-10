【平和堂】「わたSHIGA輝く障スポ」メイン会場にて「マイボトルではじめよう　プラチャレ！ウォータースタンド」ブースを出展

株式会社平和堂

株式会社平和堂（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松 正嗣 以下、平和堂）は、10月25日(土)に始まる「わたSHIGA輝く障スポ」において、味の素AGF株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、味の素AGF）と共同で脱プラスチックを推進する「マイボトルではじめよう プラチャレ！ウォータースタンド」のブースを出展します。

ブースイメージ

平和堂は、滋賀県で44年ぶりの開催となった「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ（第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会）」のJAPANGAMESパートナーとして、両大会の成功に向けたサポートを行っています。10月8日(水)に閉会した「わたSHIGA輝く国スポ」では、開催期間中、店舗のマイボトルスポット化や従業員のボランティア参加など、店舗や競技会場の出展ブースを通じて、来県者へのおもてなしをサポートしてまいりました。これに加え、「わたSHIGA輝く障スポ」では、滋賀県が推進する大会会場へのマイボトル持参をさらに促すため、味の素AGFと共同で「マイボトルではじめよう プラチャレ！ウォータースタンド」ブースを出展します。ウォータースタンドを設置したブースでは、給水のほか、味の素AGFの「ブレンディ(R)マイボトルスティック」シリーズのサンプル配布を行い、その場で手軽にドリンクづくりを体験していただくことが可能です。観戦時の水分補給として、またマイボトルのある生活へのきっかけづくりをサポートしてまいります。



■「マイボトルではじめよう プラチャレ！ウォータースタンド」ブースについて

開催期間：10月25日(土)～10月27日(月)

開催場所：平和堂HATOスタジアム おもてなSHIGAエリア

■参考

わたSHIGA輝く国スポ・障スポを地元企業として応援（ニュースリリース）

https://www.heiwado.jp/assets/img/news/2025/pdf/0916_watashiga.pdf

以上