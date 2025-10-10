ホットリンク、Web3関連事業に関するWebページ「株主の皆様へ」を公開。中長期戦略やNonagon Capitalの取り組み、その全体像を示す

株式会社ホットリンク

株式会社ホットリンク（本社：東京都千代田区、証券コード：3680、代表取締役グループCEO：檜野安弘、以下ホットリンク）は、当社グループが推進するWeb3関連事業の取り組みをまとめたWebページ「株主の皆様へ｜Web3関連事業の事業戦略について」を、10月8日に公開したことをお知らせいたします。

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.hottolink.co.jp/ir/shareholder-info-02/

Webページ「株主の皆様へ｜Web3関連事業の事業戦略について」より

本資料は、株主の皆様に対し、当社のWeb3関連事業の全体像および中長期的な方針をお伝えすることを目的としています。2018年から展開してきたブロックチェーン分野での取り組みを整理し、プロジェクト投資に始まり、コミュニティ運営、バリデーター運営支援、AIとブロックチェーンを組み合わせた「Nonagon AI」、そして現在のDeFi運用へと発展してきた事業の流れを概観するとともに、Web3関連事業の現状と今後の方向性を紹介しています。

また、これまでの事業の歩みや背景、Web3領域における新たな収益モデルの構築、そしてグループ内で中心的な役割を担うNonagon Capitalの活動を含めた事業推進体制についても解説しています。

Web3関連事業の中核を担うグループ会社Nonagon Capitalは、米国サンフランシスコ・ベイエリアを拠点とし、ブロックチェーン分野に特化した投資・事業運営の知見を活かして、ステーブルコインなどのデジタルアセット運用や事業開発を行っています。

ホットリンクグループは、Web3領域を中長期的な成長の柱の一つと位置づけ、データ・AI・ブロックチェーン技術を融合させた新たなビジネスモデルの確立を目指しています。

