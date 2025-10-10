『アイドルマスター』シリーズ @ナムコ　チアフルアンサンブルキャンペーン開催！　特別な衣装に身を包んだアイドルたちの限定景品・特典が続々登場！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『アイドルマスター』シリーズ20周年を記念したコラボキャンペーン「『アイドルマスター』シリーズ @ナムコ チアフルアンサンブルキャンペーン」を11月21日(金)より展開します。

キャンペーンに合わせて、『アイドルマスター』シリーズより6名の描きおろしイラストと、24名の描きおこしイラストが登場します。

１.限定プライズ登場！さらに対象機に1,000円投入で特典がもらえる、アミューズメントキャンペーンを開催！一部のナムコ店舗ではデジタルミニゲーム、TAG LIVE LABEL(ラベル缶)を販売！

２.namco TOKYOでオリジナルコラボフードやデジタルミニゲームが楽しめる「チアフルアンサンブル in ナムコトーキョー」を開催！

３.アイドルマスターオフィシャルショップにて「チアフルアンサンブル」のグッズ発売！

４.我那覇 響がキャンペーン内容を紹介する特別動画をキャンペーン特設ページに公開！

【キャンペーン特設ページURL】https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/idolmaster/

■全国のアミューズメント施設「ナムコ」でキャンペーン開催！限定プライズ・限定特典が登場！

2025年11月21日(金)から12月21日(日)まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)でアイドルたちの描きおろし・描きおこしイラストを使用したナムコ限定プライズが登場する「『アイドルマスター』シリーズ @ナムコ チアフルアンサンブルキャンペーン」を実施します。

対象のクレーンゲーム機に1,000円を投入すると、特典の「ホロチケットホルダー」を1枚プレゼントします。

さらに、バンダイナムコ アミューズメントユニット公式X(旧Twitter) (@bnam_jp)にて、「ナムコ限定景品つめあわせセット」が抽選で当たるリポストプレゼントキャンペーンを11月14日(金)より開催します。

・ナムコ限定プライズが登場！

キャンペーン開催に合わせて、『アイドルマスター』シリーズのナムコ限定プライズが登場します。

（1）THE IDOLM@STER Series スタンド付きビッグアクリルフィギュア

～チアフルアンサンブルver.～（全6種）

11月21日(金)登場予定

サイズ：約15cm

キャンペーン描きおろしイラストを使用したビッグサイズのアクリルフィギュアが登場！

【ラインアップ】

・我那覇 響

・乙倉悠貴

・舞浜 歩

・大河タケル

・緋田美琴

・花海佑芽

（2）THE IDOLM@STER Series ちびぐるみ

～チアフルアンサンブルver.～vol.1（全6種）

11月21日(金)登場予定

サイズ：約11cm

キャンペーン描きおこしイラストのアイドルたちが、いとおしいデフォルメデザインのちびぐるみになって登場！

【ラインアップ】

・我那覇 響

・乙倉悠貴

・舞浜 歩

・大河タケル

・緋田美琴

・花海佑芽

（3）THE IDOLM@STER Series ちびぐるみ～チアフルアンサンブルver.～vol.2（全6種）11月21日(金)登場予定

サイズ：約11cm

キャンペーン描きおこしイラストのアイドルたちが、いとおしいデフォルメデザインのちびぐるみになって登場！

【ラインアップ】

・星井美希

・中野有香

・伊吹 翼

・葛之葉雨彦

・風野灯織

・花海咲季

（4）THE IDOLM@STER Series ちびぐるみ～チアフルアンサンブルver.～vol.3（全6種）12月5日(金)登場予定

サイズ：約11cm

キャンペーン描きおこしイラストのアイドルたちが、いとおしいデフォルメデザインのちびぐるみになって登場！

【ラインアップ】

・高槻やよい

・久川 颯

・高坂海美

・兜 大吾

・小宮果穂

・有村麻央

（5）THE IDOLM@STER Series ちびぐるみ～チアフルアンサンブルver.～vol.4（全6種）12月5日(金)登場予定

サイズ：約11cm

キャンペーン描きおこしイラストのアイドルたちが、いとおしいデフォルメデザインのちびぐるみになって登場！

【ラインアップ】

・双海亜美

・結城 晴

・中谷 育

・花園百々人

・芹沢あさひ

・紫雲清夏

・対象クレーンゲーム機に1,000円を投入でナムコ限定特典をプレゼント！

11月21日(金)より、「ナムコ」の対象クレーンゲーム機に1,000円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて1,000ナムクレポイント分プレイごとに、ナムコ限定特典「ホロチケットホルダー」をランダムで1枚プレゼントします。

11月21日(金)から12月4日(木)までは描きおろしイラストを使用したデザインの全6種、12月5日(金)から12月21日(日)までは描きおこしちびキャライラストを使用したデザインの全6種を展開します。

※「ホロチケットホルダー」はなくなり次第終了します。

※「ホロチケットホルダー」の絵柄は選ぶことができません。

※配付期間外の特典はお渡しいたしかねます。



◆【第1弾】配付期間：11月21日(金)～12月4日(木) (なくなり次第終了)

ホロチケットホルダー(全6種)

サイズ：約110×200mm ランダム配付

描きおろしイラストが大きく楽しめるデザイン！ホログラム加工でさらに輝くアイドルたちを集めよう♪

◆【第2弾】配付期間：12月5日(金)～12月21日(日) (なくなり次第終了)

ホロチケットホルダー(全6種)

サイズ：約110×200mm ランダム配付

描きおこしちびキャライラストが集合したデザイン！飾るも良し、ライブのお供に持っていくも良し♪

■SNSプレゼントキャンペーン開催!!

バンダイナムコ アミューズメントユニット公式X(旧Twitter) (@bnam_jp)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに「ナムコ限定景品つめあわせセット」が当たるキャンペーンを実施します。

《実施期間》

2025年11月14日(金)～11月20日(木)23:59まで

《応募方法》

1. バンダイナムコ アミューズメントユニット公式X(旧Twitter)アカウント( @bnam_jp )をフォロー

2. 指定のポストをリポスト《当選者数》

合計5名さま

《プレゼント》

ナムコ限定景品つめあわせセット

【セット内容】

1. THE IDOLM@STER Series スタンド付きビッグアクリルフィギュア～チアフルアンサンブルver.～ (全6種)

2. THE IDOLM@STER Series ちびぐるみ～チアフルアンサンブルver.～vol.1 (全6種)

3. THE IDOLM@STER Series ちびぐるみ～チアフルアンサンブルver.～vol.2 (全6種)

4. THE IDOLM@STER Series ちびぐるみ～チアフルアンサンブルver.～vol.3 (全6種)

5. THE IDOLM@STER Series ちびぐるみ～チアフルアンサンブルver.～vol.4 (全6種)

・我那覇 響による店内放送を実施！

キャンペーン期間中、我那覇 響がキャンペーンを紹介する、今回のために収録した特別な店内放送を実施します。

※キャンペーン対象の一部店舗で実施します。

・我那覇 響のショートボイスがナムコのお店、または「ナムクレ」で楽しめる！

キャンペーン期間中、ナムコの一部の対象クレーンゲーム機、または「ナムクレ」で『アイドルマスター』シリーズ関連景品をプレイすると、今回のために収録した我那覇 響の特別ショートボイスがランダムで流れます。

※ショートボイスはナムコのお店、「ナムクレ」で内容が異なります。

※ナムコのお店で流れるショートボイスは、キャンペーン対象の一部店舗で実施します。

※「ナムクレ」ではプレイスタート時、アーム下降時、景品獲得時(それぞれ各2種)にショートボイスが流れます。

◆「ナムコオンラインクレーン」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/idolmaster202511R

・一部対象店舗では、オリジナル景品がもれなくもらえるデジタルミニゲームとTAG LIVE LABEL(ラベル缶)が登場！

キャンペーンの開催に合わせて、2025年11月21日(金)から、ナムコの一部対象店舗でオリジナル景品がもれなくもらえるデジタルミニゲームと、TAG LIVE LABEL(ラベル缶)の販売を実施します。詳細は後日発表します。

【対象店舗一覧】(全6店舗)

・namco TOKYO

・namco秋葉原店

・namco池袋店

・namco大阪日本橋店

・namco名古屋駅前店

・namco博多バスターミナル店

▲ デジタルミニゲームロゴ

■「チアフルアンサンブル in ナムコトーキョー」開催決定！

「『アイドルマスター』シリーズ @ナムコ チアフルアンサンブルキャンペーン」の開催に合わせて、2025年11月21日(金)から、namco TOKYOで「チアフルアンサンブル in ナムコトーキョー」を開催します。デジタルミニゲームのほかにも、namco TOKYO限定のオリジナルコラボフード＆ドリンク・グッズを販売します。詳細は後日発表します。

◆「namco TOKYO」とは◆

「namco TOKYO」はバンダイナムコエクスペリエンスが「エンターテイメントシティ歌舞伎町」にふさわしいアミューズメント、フード、イベントなどが融合する新業態として開発したアミューズメントコンプレックス。

「アソベル・ノメル・ツナガレル」をコンセプトに、最新のクレーンゲームが楽しめるアミューズメントエリアはもちろん、バンダイナムコグループ各社が取り扱うキャラクター商品のオフィシャルショップや、人気IPコンテンツの世界観を体験できるイベントエリア、さらにアルコール飲料やここだけのフォトジェニックな軽食などが楽しめるエンターテインメント性を備えたカフェバーも展開しています。

■アイドルマスター オフィシャルショップにてキャンペーン描きおろしイラストのグッズが登場！

アイドルマスター オフィシャルショップに今回のキャンペーン描きおろしイラストを使用したグッズが登場！

『アイドルマスター』シリーズ カード型アクリルスタンド チアフルアンサンブルver.

全6種 各1,200円 組み立て時の高さ：約11cm

発売日：2025年11月21日(金)

『アイドルマスター』シリーズ 缶バッジ チアフルアンサンブルver.

全6種 各580円 サイズ：直径56mm オープンパッケージ仕様

発売日：2025年11月21日(金)

【アイドルマスター オフィシャルショップ 公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/idolmaster/(https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/idolmaster/)

■「『アイドルマスター』シリーズ @ナムコ チアフルアンサンブルキャンペーン」とは

「『アイドルマスター』シリーズ @ナムコ チアフルアンサンブルキャンペーン」は、『アイドルマスター』シリーズ20周年を記念したキャンペーンです。『アイドルマスター』シリーズより、本キャンペーンの特別な衣装に身を包んだアイドル6名の描きおろしイラストと、アイドル24名の描きおこしイラストが登場します。描きおろし・描きおこしイラストを使用したナムコ限定景品や特典の展開、一部店舗でのデジタルミニゲーム・TAG LIVE LABEL(ラベル缶)の販売、namco TOKYOでのオリジナルグッズ・コラボフード＆ドリンクの展開、アイドルマスター オフィシャルショップでのグッズ販売などを実施します。

【描きおろしイラストに登場するアイドル】

・我那覇 響 (アイドルマスター)

・乙倉悠貴 (アイドルマスター シンデレラガールズ)

・舞浜 歩 (アイドルマスター ミリオンライブ！)

・大河タケル (アイドルマスター SideM)

・緋田美琴 (アイドルマスター シャイニーカラーズ)

・花海佑芽 (学園アイドルマスター)

【描きおこしイラストに登場するアイドル】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/143_1_bc8efc3474beb055d1805b89a4ce220e.jpg?v=202510101227 ]



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。

