ほんまもんの駅弁屋がお届けする全国人気駅弁「旅弁当駅弁にぎわい×高松駅弁 駅弁大会」～鉄道の日記念～の開催について

西日本旅客鉄道株式会社

明治５年（１８７２年）１０月１４日新橋～横浜間に日本で最初の鉄道が開通したことを受け、平成６年（１９９４年）、その誕生と発展を記念し、毎年１０月１４日が「鉄道の日」と定められました。

この「鉄道の日」を記念して、JR四国ステーション開発株式会社（代表取締役社長：杉浦崇史）では、株式会社ジェイアール西日本フードサービスネットとのコラボレーションによる「旅弁当駅弁にぎわい×高松駅弁 駅弁大会」を高松駅にて開催いたします。

全国の「人気牛肉駅弁」をはじめ、海鮮系では「うに」「かに」「いくら」に加え、「たこ」「あなご」「鯛」など、バラエティ豊かな駅弁を取り揃えました。また、「かにみそ」「いかめし（レトルト）」「牛肉どまん中 揚げ煎餅」「ひっぱりだこの珈琲カップ」などの、駅弁関連商品も販売いたします。

この機会に、駅弁を通じて鉄道の食文化や旅の魅力にぜひ触れてみてください。

〇おすすめ駅弁 ※各商品、数量に限りがございます。

米沢駅 牛肉どまん中旭川駅 うにかにいくら弁当福井駅 香ばし焼きかにめし名古屋駅 松阪牛焼肉弁当博多駅 博多めんたいかしわめし敦賀駅 復刻駅弁 元祖鯛鮨

・開催期間 2025年10月18日（土）、19日（日）

・営業時間 10：00～18：00

・会場 高松駅１階コンコース

・取扱商品 全国から集めた人気駅弁５０種類以上