京都新聞2026年カレンダー「京都・滋賀 暮らしに息づくモダン建築」完成｜サヌキナオヤ描き下ろしイラスト展を京都 蔦屋書店で開催

株式会社京都新聞社

京都新聞は、京都市出身のイラストレーター・サヌキナオヤさんとともに制作した2026年版カレンダー「京都・滋賀 暮らしに息づくモダン建築」を完成させました。これを記念し、京都 蔦屋書店6F SHARE LOUNGEにて、描き下ろしイラストを展示する「2026 KYOTO SEASONS」展を開催します。

京都新聞2026年カレンダーについて

2026年版カレンダー「京都・滋賀 暮らしに息づくモダン建築」では、観光名所ではなく、人々の日常生活に息づくモダン建築を取り上げています。京都市出身のイラストレーター・サヌキナオヤさんが12点を描き下ろし、地域に根付いた建築の美しさや温もりを鮮やかに表現しました。

価格は税込1,100円（送料全国一律400円）。

2025年版に続き、京都・滋賀の暮らしを支える建築の魅力を伝える内容です。

詳細やご購入はこちらから↓

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1557597

イラスト展「2026 KYOTO SEASONS」展

京都新聞2026年カレンダーに描き下ろしたイラストを展示します。会場ではカレンダー原画の展示に加え、京都新聞2026年カレンダーや関連グッズも販売予定です。展示を通じて、暮らしの中に息づく建築の魅力をより身近に感じていただけます。

会期｜2025年10月17日（金）～2026年1月12日（月・祝）予定

時間｜8:30～21:00 （シェアラウンジ営業時間に準じます）

会場｜京都 蔦屋書店6F SHARE LOUNGE

主催｜京都 蔦屋書店、京都新聞

入場｜無料

イラストレーター サヌキナオヤ プロフィール

京都市出身。独自の視点で街の風景や建築を描き続けるイラストレーター。

雑誌・書籍の装画、広告ビジュアルなど幅広い分野で活躍する一方、近年は京都を舞台にした作品を多数発表。

「京都新聞2025年カレンダー」に続き、2026年版でも全点描き下ろしを担当し、暮らしに息づくモダン建築の魅力を柔らかなタッチで表現している。

展示詳細はこちらから↓

https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/50022-1524500922.html

お問い合わせ

＜主 催＞京都 蔦屋書店、京都新聞

＜本件に関するお問い合わせ＞京都 蔦屋書店 075-606-4525 （営業時間内）