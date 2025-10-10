昨年より規模拡大！「横浜DeNAベイスターズ 応援キャンペーン」開催／MARK IS みなとみらい・ランドマークプラザ Presents！

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

MARK IS みなとみらい(https://www.mec-markis.jp/mm/)(神奈川県横浜市／運営：三菱地所プロパティマネジメント株式会社)と、横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ(https://yokohama-landmark.jp/)(同／運営：同)は、10月11日(土)より、「横浜奪首」のスローガンを掲げて熱い試合を繰り広げてきた横浜DeNAベイスターズの「JERA セ・リーグ 2025」での健闘を称えるとともに、「2025 JERA クライマックスシリーズ セ※」を両施設一丸となってチーム・選手を応援するべく「横浜DeNAベイスターズ 応援キャンペーン」を開催いたします。

横浜DeNAベイスターズ応援キャンペーン ポスター（左：MARK IS みなとみらい、右：ランドマークプラザ・クイーンズタワーＡ）

「横浜DeNAベイスターズ 応援キャンペーン」では、最大10％OFFの割引や、横浜DeNAベイスターズ関連のノベルティプレゼント、限定商品の発売などを行います。今年は、昨年の「横浜DeNAベイスターズ感動をありがとうキャンペーン」よりも参加店舗数を増やし、両施設で合計43店舗(MARK IS みなとみらい：13店舗、ランドマークプラザ：30店舗)で、より一層、横浜・みなとみらいエリアを盛り上げてまいります。

加えて、両施設では選手・チームへの応援メッセージや自身の願い事を自由に書くことができるオリジナルデザインの「必勝祈願絵馬」を数量限定で配布いたします。また、書いた絵馬は実際にMARK IS みなとみらいに建立している「みなとみらい勝利(ビクトリー)神社」にて奉納することが可能です。他にも、ランドマークプラザに設置している選手の等身大パネルでは、三浦監督、牧選手、東選手、筒香選手、桑原選手、山本選手とともにチームの一員になったかのような写真を撮影できます。

MARK IS みなとみらい、ランドマークプラザ両施設一丸となって、皆様とともに選手・チームを応援してまいります。

※「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」とは

プロ野球のJERA セ・リーグの3位以内に入ったチームが、日本一のチームを決める対戦に進出するために行うプレーオフのこと。ファーストステージは2位と3位が3試合対戦し、先に2勝したチームがファイナルステージに進出できる。ファイナルステージでは、レギュラーシーズン優勝チームに1勝のアドバンテージを与えた上で6試合を行い、先に4勝すると日本一のチームを決める対戦に進出できる。



横浜DeNAベイスターズ 応援キャンペーン 開催概要



10月11日(土)より、2施設合同で「横浜DeNAベイスターズ 応援キャンペーン」 期間限定サービスを実施いたします。食物販から、レディス、メンズ、キッズウェア、ファッション雑貨、インテリア雑貨まで両施設 合計43店舗(MARK IS みなとみらい：13店舗、ランドマークプラザ：30店舗)でサービス予定です。最大10％OFFの割引やノベルティプレゼント、特典などのお得な体験ができるキャンペーンです。参加ショップや特典内容の詳細については、各施設のホームページにてご確認ください。

●MARK IS みなとみらい 公式ホームページ(https://www.mec-markis.jp/mm/)

●横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ 公式ホームページ(https://yokohama-landmark.jp/)

【開催期間】

2025年10月11日(土)～ ※勝敗に関わらず実施。

【キャンペーン参加条件】

各店舗にて「館内ポスター、デジタルサイネージ、公式HP・SNSを見た」とスタッフにお伝えください。

※イベントタイトルについて※

「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」にて惜しくも敗退、あるいは「SMBC日本シリーズ2025」で勝敗が確定した際には「横浜DeNAベイスターズ 応援キャンペーン」から、「横浜DeNAベイスターズ 感動をありがとうキャンペーン」にイベント名を変更予定です。



オリジナルデザインの「必勝祈願絵馬」を、

MARK IS みなとみらいのみなとみらい勝利(ビクトリー)神社に奉納しよう！



MARK IS みなとみらい キャンペーン参加店舗一覧 (一部)ランドマークプラザ・クイーンズタワーＡ キャンペーン参加店舗一覧 (一部)

両施設にて、オリジナルデザインの「必勝祈願絵馬」を配布。選手への応援メッセージやご自身の願い事などご自由にご記入いただけます。ご記入、ご奉納していただいた絵馬は、MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアに建立している「みなとみらい勝利(ビクトリー)神社」へ奉納、ランドマークプラザ 3階 インフォメーションカウンター横に展示いたします。

必勝祈願絵馬（表）イメージ必勝祈願絵馬（裏）イメージ

「みなとみらい勝利(ビクトリー)神社」とは

横浜DeNAベイスターズへの優勝祈願はもちろん、皆様のスポーツの試合や大会、試験などの大一番の活躍を祈願する際にお越しいただくスポットとして、MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリアに、2023年4月22日(土)に建立いたしました



選手の等身大パネルが出現



みなとみらい勝利(ビクトリー)神社

ランドマークプラザ 3階では、監督や選手と共に、まるでチームの一員になったかのような写真が撮影できる等身大パネルのフォトスポットが登場。選手・チームの応援とともに、ぜひ、思い出の1枚となる素敵な写真をご撮影ください。

【一般の方のお問い合わせ先】

ランドマークプラザ (11:00～20:00) TEL:045‐222‐5015

MARK IS みなとみらい (10:00～20:00) TEL:045‐224‐0650