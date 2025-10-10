変なホテル「コラボルーム世界最多」ギネス世界記録(TM)認定　46種類目のコラボルーム　変なホテル×ドデカミン 「ドデカミンルーム」発売

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都港区）が運営する、全国5軒の変なホテルは、アサヒ飲料株式会社（本社：東京都墨田区）の「ドデカミン」とコラボレーションした、「ドデカミンルーム」を10月10日（金）より発売します。本件の発売により、変なホテルで展開するコラボルームは、世界最多の46種類目となります。

変なホテルは、『コラボルーム世界最多のホテル』、「Most brand-themed room sponsorships in a hotel chain（ホテルチェーンにおけるブランドコンセプトルーム・スポンサーの最多数）」として、ギネス世界記録(TM)に認定されました。（2025年9月19日（金）/コラボルーム44 種類）。

このたび、全国5軒の変なホテルにて、アサヒ飲料株式会社の「ドデカミン」とコラボレーションした「ドデカミンルーム」を、各ホテル1部屋限定で10月10日（金）より発売します。本件の発売により、変なホテルで展開するコラボルームは世界最多数を更新し、46種類目となります。

ホテル業界初のコラボレーションとなる「ドデカミンルーム」は、変なホテルの「変わり続けることを約束する」というコンセプトと、「ファイトバクハツ！！」を掲げる「ドデカミン」の元気で明るいコンセプトが融合した、まさに”元気が湧きだす空間”です。「変なホテル」の遊び心と、「日々頑張るすべての人に”元気”を届けたい」というアサヒ飲料の想いが一致したことで、このたびのコラボレーションが実現しました。客室は、「ドデカミン」の世界観を表現した装飾をし、ウエルカムドリンクとして、「ドデカミン」をご用意します（※）。ご宿泊のお客様には、ホテルオリジナルグッズのお土産をご用意しています。「ドデカミンルーム」の展開ホテルは、変なホテルプレミア東京 浅草田原町、変なホテルプレミア名古屋 伏見駅前、変なホテル大阪 なんば、変なホテル福岡 博多、変なホテルプレミア仙台 国分町の全国5軒で、価格は朝食付 21,800 円～、素泊まり19,800 円～（いずれも1部屋1泊、税サ込）、宿泊は12月1日（月）より開始となります。（※）アサヒ飲料のシステム障害の影響により、通常の受注・出荷業務を停止しているため、商品が提供できない可能性があります。

HIS ホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界7つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全12ブランド48ホテルを展開しています。