スポーツの秋にぴったり！ 「楽しく運動不足解消！U30社会人応援割」を実施！ 10月17日(金)より　屋内アスレチック施設『トンデミ』にて

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内アスレチック施設『トンデミ』にて、2025年10月17日(金)～12月14日(日)の期間、「楽しく運動不足解消！U30社会人応援割」を実施します。

社会人になると忙しさや疲れから運動不足になりがち。特に直近の酷暑により外での運動を控えていた方も多く、健康や体重への不安を感じる方が多いのではないでしょうか。そこでトンデミでは運動しやすくなった秋のタイミングに合わせ、楽しく身体を動かしてリフレッシュし、さらに運動不足を解消できるよう30歳以下の社会人を対象に、トンデミ利用料から1人あたり500円引きで遊べるお得なキャンペーンを実施します。

『トンデミ』は、トランポリン、クライミングなどの本格アスレチックをはじめとして、「にんげんタワーバトル」など全身を使うアクティビティを多数用意しています。思いっきり体を動かして対戦したり失敗して笑いあったりと、気軽に楽しみながらも大汗をかくほど全力で運動ができる施設です。

チケットは10月10日(金)よりアソビュー限定で先行販売します。ぜひお得な機会に、仕事帰りや休日に仕事の先輩後輩や友達と一緒にリフレッシュしながら運動不足を解消しませんか？

■『トンデミ』とは

『トンデミ』は「トランポリン」「クライミングウォール」「ロープウォーク」など人気のアクティビティを取りそろえた本格的な屋内アスレチック施設です。2017年4月に1号店のイオンモール幕張新都心店を開業以来、YouTubeやテレビ番組、SNSを中心にメディアでも話題で、天候に左右されず予定を決められる点も魅力の一つです。

現在千葉、東京、神奈川、大阪、愛媛で5店舗展開し、開業以来延べ330万人のお客さまに来場いただいています(※1)。『トンデミ」は、国内の屋内型アスレチック業態の第一人者として、今後も積極的に世界中から新奇性のあるアクティビティを導入し、お客さまに“ここにしかない”新しい体験価値を提供していきます。

※1…2025年4月時点バンダイナムコエクスペリエンス調べ

「楽しく運動不足解消！U30社会人応援割」概要

[期間]

チケット販売期間：2025年10月10日(金)～12月14日(日)

利用期間：2025年10月17日(金)～12月14日(日)

[内容]

30歳以下の社会人が対象！トンデミ利用料から1人あたり500円引き

■販売・利用方法

アソビューにて10月10日(金)よりチケットを事前販売します。

当日受付にてチケットをご提示ください。

▽アソビューのチケット販売ページはコチラ▽

平和島：https://www.asoview.com/channel/ticket/Df1Jat7zpF/ticket0000043185/

幕張：https://www.asoview.com/channel/ticket/QgwJ0luMZf/ticket0000043187/

横須賀：https://www.asoview.com/channel/ticket/4lQmKntiB9/ticket0000043184/

愛媛：https://www.asoview.com/channel/ticket/EeDs1rbmrr/ticket0000043186/

枚方：https://www.asoview.com/channel/ticket/UwWb57PILQ/ticket0000043183/

■注意事項

※「楽しく運動不足解消！U30社会人応援割」は30歳以下の社会人の方が対象です。(学生は対象外です。)

※受付で身分証の提示をお願いする場合があります。

※「楽しく運動不足解消！U30社会人応援割」はトンデミ利用料が対象です。

※利用時間は、平和島120分、幕張・横須賀・愛媛・枚方90分です。

※トンデミ初回利用の方は別途会員登録料が必要です。

幕張・平和島・横須賀・枚方：600円、愛媛：500円

※身長110cm～、体重20kg～120kg どちらも満たしている方が対象です。

幕張のみ身長110cm～190cmです。

※ご来場のみなさまおそろいのうえ、まとめてのお会計、受付をお願いします。

※本チケットはアソビュー限定商品です。当日受付などで本チケットを購入することはできません。

※スマートフォンで購入時に発行された電子チケットを表示、店頭で提示してください。

※有効期限が切れたチケットは無効となり、使用できません。当日窓口で通常料金のチケットを購入してください。

※数量限定で販売します。販売終了した場合はご利用になれません。

※本チケットの払い戻し(換金)はできません。

※ほかキャンペーンとの併用はできません。

※貸切・団体プランでの利用はできません。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/NEWS/all/20251017.html

トンデミ基本情報

[対象店舗]

■トンデミ幕張 イオンモール幕張新都心店

〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心 エキマエモール3F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/makuhari-shintoshin/

■トンデミ平和島

〒143-0006 東京都大田区平和島1丁目1-1

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/heiwajima/

■トンデミ横須賀 コースカベイサイドストアーズ店

〒238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ 5F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/yokosuka/

■トンデミ愛媛 エミフルMASAKI店

〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番 エミフルMASAKI

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/ehimemasaki/

■トンデミ枚方 枚方モール店

〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19-1 枚方モール 3・4F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/hirakata/

[トンデミ公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/

[SNS]

■Instagram：https://www.instagram.com/tondemi_namco/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@spaceathletic_tondemi

■X(旧Twitter)：

・トンデミ幕張：https://x.com/Tondemi_namco

・トンデミ平和島：https://x.com/tondemi_heiwa

・トンデミ横須賀：https://x.com/tondemiyokosuka

・トンデミ愛媛：https://x.com/tondemi_ehime

・トンデミ枚方：https://x.com/tondemihirakata

■トンデミ公式LINE： https://line.me/ti/p/@tondemi

[権利表記]

