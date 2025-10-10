OPIから新しいハンド＆フットケアラインが誕生。ネイル＆スキンケアの新習慣　角質層まで潤い浸透ネイチャーストロング　ネイル＆スキンケア 2025年12月1日(月)発売開始

ウエラジャパン合同会社

ウエラジャパン合同会社(本社：東京都新宿区)が展開するネイルサロンブランド 世界売上No1*のOPIが「ネイチャーストロング ネイル＆スキンケア シリーズ」を2025年12月1日(月)から発売開始いたします。

*Kline社 調べ。 2022 Professional Nail Care: Global Market Briefの売上金額による。

OPIのネイチャーストロングスキンケアシリーズは自然由来成分配合、ヴィーガン処方*のプロフェッショナル ネイル＆スキンケア システムです。ネイルサイエンティストによって開発された本製品は、角質層まで潤い浸透し、保湿により手肌・指先周りを美しく健やかに保ちます。毎日のケアに自然を感じながら、贅沢な気分をお楽しみください。

Mood Bloom Scent Technology(TM)（ムードブルーム セント テクノロジー）を用いた奥行きある香り体験は、幸福感を高めてくれます。

*動物由来成分不使用。

製品紹介

ネイル＆スキンケアの新習慣ネイルスラッギングで角質層まで潤い浸透

ネイルスラッギング

ネイルスラッギングとは

爪や甘皮にオイルや美容液を塗り、その上からバームでフタをして潤いを閉じ込めるネイルケア方法 就寝中の集中保湿ケアにおすすめ

ネイルスラッギングのおすすめ商品

1日の効果的な使い方

OPIについて

Color is the Answerあなたの色で 毎日がもっと美しく

アメリカ・ロサンゼルス生まれのオーピーアイ（ウエラジャパン合同会社 OPI事業部 東京都新宿区／社長：小室達明）はプロのネイリストをはじめ世界中のセレブが使用するネイルのトップブランドです。豊富なカラーバリエーション、発色性やツヤ感、耐久性に優れたネイルラッカーは、アメリカをはじめとする、日本、イギリス、フランスなど世界100カ国以上で展開しています。最新のカラートレンドをいち早く取り入れたネイルラッカーは常に話題性と注目を集めると共に、世界中の多くの人々の指先を美しく彩っています。

【OPI製品についてのお問合せ先】

ウエラジャパン合同会社

ウエラお客様相談室 TEL：0120-411-524（※土・日・祝日を除く10:00～17:00）

【OPI 公式 Instagram】

OPI JAPAN 公式 | セルフネイル https://www.instagram.com/opi_japan/

OPI JAPAN プロ公式 l ネイリスト 向け https://www.instagram.com/opi_professional_japan/