¡Ú¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¡Û²£ÉÍ¹ÁÂç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¢¥¹¥«¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð
ÁÏ¶È250¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¡Ê¥Õ¥£¥¹¥«ー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¡£Âî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò250Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±é½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢ÈæÎà¤Ê¤ÉÊ¼Á¤È¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±é½Ð¤ò¡¢²£ÉÍ¹Á¡¦Âç¤µ¤ó¶¶¹ñºÝµÒÁ¥¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¢¥¹¥«¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¾èÁ¥Á°¤Î¤ª»þ´Ö¤ò¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤Î¥«¥Ã¥× ¥¢¥ó¥É ¥½ー¥µー¤ÇÍ¥²í¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
7·î20Æü¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿¿·Â¤µÒÁ¥¡ÖÈôÄ»III¡×
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÍÎ¾å¤òÉñÂæ¤Ë°é¤ó¤ÀË¤«¤ÊÅÁÅý¤ò¸½Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°ÈôÄ»¥¯¥ëー¥º¤È¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë7·î20Æü¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿¿·Â¤µÒÁ¥¡ÖÈôÄ»III¡×¤ò½Ë¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¹¥«¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¡ÖÈôÄ»II¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖÈôÄ»III¡×¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤ªµÒÍÍ*¤ª¤è¤Ó¾åµé²ñ°÷¡ÖMy ASUKA CLUB¥×¥é¥Á¥Ê¥á¥ó¥Ðー¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¾èÁ¥¤Þ¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤Î¥«¥Ã¥× ¥¢¥ó¥É ¥½ー¥µー¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤ª°û¤ßÊª¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¯¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê*¡ÖÈôÄ»II¡×¤Ï£Ó¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥¤ー¥È¡¢£×ÏÂÍÎ¥¹¥¤ー¥È¡¢£Á¥¢¥¹¥«¥¹¥¤ー¥ÈµÒ¼¼¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¡ÖÈôÄ»III¡×¤Ï¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¥¯¥é¥¹¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥º¥¹¥¤ー¥È¡¢¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¹¥¤ー¥ÈµÒ¼¼¤Î¤ªµÒÍÍ¡Ë
1775Ç¯¤«¤éÂ³¥Ö¥ëー¥Õ¥ëー¥Æ¥Ã¥É ¥×¥ì¥¤¥ó ¥«¥Ã¥×&¥½ー¥µー 240ml
1775Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼§´ï¤Ë¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ëー¤Ç3ËÜ¤ÎÀÄ¤¤¥¦¥§ー¥Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤ò°Ï¤à3¤Ä¤Î³¤¶®¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£250Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï2025Ç¯7·î20Æü¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1775Ç¯¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯²¦¼¼¤ÎÊÝ¸î¤Î¤â¤È³«ÍÒ¤µ¤ì¤¿¡ã¥í¥¤¥ä¥ë ¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¡ä¡£°ÊÍè250Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅÁÅý¤È¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¤¥Ï¥ó¥É¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤Îµ»¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ÂåÅª¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¿·¤·¤¤´¶À¤Ë¤è¤ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
