ゆりかもめ開業30周年記念「ゆりかもめ × 深川ワイナリー東京」オリジナルワインを発売！

深川ワイナリー東京（株式会社スイミージャパン 代表取締役社長 中本 徹 所在地：東京都江東区）は、株式会社ゆりかもめの開業30周年を記念し、同社とのコラボレーションによるオリジナルワインを2025年10月25日（土）より発売いたします。

本商品は、ゆりかもめ社員が実際に醸造工程に携わった「白ワイン」「オレンジワイン」に加え、「赤ワイン」を加えた3種類をご用意。30周年記念オリジナルラベルとボトルネックを施し、数量限定で販売いたします。

赤ワイン、白ワイン、オレンジワインの3種類を販売。きっぷを模したネックラベル付き

深川ワイナリー東京は「都市型ワイナリー」として江東区に根差し、地域に開かれたものづくりを続けています。このたび、同じく江東区を拠点とするゆりかもめの30周年を祝し、地域企業同士の連携による特別なワインを企画いたしました。白・オレンジ・赤の3種を揃えることで、幅広いお客様に楽しんでいただけるラインアップとなっています。

ゆりかもめの社員の方々が醸造に参加してくださいましたゆりかもめイメージキャラクターの「ゆりも」も来てくれました！

■ 商品概要

商品名：ゆりかもめ開業30周年記念オリジナルワイン（白・オレンジ・赤）

発売日：2025年10月25日（土）

価 格：各3,300円（税込）

7200系は赤ワイン7500系は白ワイン7300系はオレンジワイン

販売場所：

・「ゆりかもめ車両基地公開イベント」サブ会場（10/25開催・どなたでも入場可）

東京都江東区有明3-13-1(ゆりかもめ「有明駅」または「東京ビッグサイト駅」より徒歩15分)

・深川ワイナリー東京

・深川ワイナリー東京オンラインショップ（発売日より購入可能）

https://fukagawine.shop/collections/fukagawine_tokyo

・豊洲千客万来2階「逸品屋 えどこ」

深川ワイナリー東京

東京都江東区古石場1-4-10高畠ビル1F

03-5809-8058