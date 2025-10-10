収益物件、全種別で価格・利回り共に上昇。区分マンション価格は前期比+8.3%の2,463万円に。「収益物件 市場動向四半期レポート」2025年7月～9月期

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社であり、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（以下、健美家）」および「LIFULL HOME'S 不動産投資」を運営する健美家株式会社（代表取締役社長：成瀬 亮輔）は、2025年7月～9月期の「収益物件 市場動向四半期レポート」を公開しました。

「収益物件 市場動向四半期レポート」では、健美家に登録・掲載された全国の住宅系収益不動産3種別（区分マンション・一棟アパート・一棟マンション）の物件データ（表面利回り、物件価格）および、ユーザーが不動産会社に問合せた物件データについて四半期毎に集計し、最新の市場動向として公開しています。



詳細レポートのダウンロードは【こちら(https://www.kenbiya.com/img/press/pre2025-10-10.pdf)】

■ 区分マンション

区分マンションの利回りは前期の6.62%から0.05ポイント上がり6.67％でした。また、価格は前期の2,274万円から8.31%上がり2,463万円となりました。

■ 一棟アパート

一棟アパートの利回りは前期の7.99%から0.17ポイント上がり8.16％でした。また、価格は前期の8,284万円から2.67%上がり8,505万円となりました。

■ 一棟マンション

一棟マンションの利回りは前期の7.51%から0.05ポイント上がり7.56％でした。また、価格は前期の1億8,521万円から1.91%上がり1億8,874万円となりました。

これにより、すべての物件種別で前期比で価格、利回りが共に上がったことになります。

■ 調査要綱

調査対象データ：

2025年7月1日～9月30日に健美家で登録・掲載された全国の住宅系収益不動産3種別（区分マンション・一棟アパート・一棟マンション）

調査項目 ：

投資利回り（表面利回り）、物件価格 の平均値を四半期毎（全国、地域別、一都三県、主要都市※別）に集計

※埼玉県主要都市＝さいたま市・川口市・戸田市・蕨市、千葉県主要都市＝千葉市・浦安市・鎌ヶ谷市・市川市・習志野市・松戸市・船橋市・柏市



本件に関する詳細なレポートは、【こちら(https://www.kenbiya.com/img/press/pre2025-10-10.pdf)】からダウンロードしていただくことができます。

■ 健美家株式会社について

健美家株式会社は、収益物件の紹介、著名な不動産投資家によるコラム、不動産投資ニュース、セミナー情報等、「不動産投資に関わる人に価値ある情報を提供し、正しい判断ができるプラットフォーム」を提供している不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」および「LIFULL HOME'S 不動産投資」を運営しています。

健美家 https://www.kenbiya.com/

LIFULL HOME'S 不動産投資 https://toushi.homes.co.jp/

【会社概要】

会社名：健美家株式会社

所在地：東京都千代田区麹町1-4-4

代表取締役社長：成瀬 亮輔

設立：2004年 4月

■ 株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、空き家の再生を軸とした「LIFULL 地方創生」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」など、この世界の一人ひとりの暮らし・人生が安心と喜びで満たされる社会の実現を目指し、さまざまな領域に事業拡大しています。