累計70万部突破、“10億円プロポーズ”から始まるあまキュン・ラブ！COMICポラリスの人気マンガ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』、実写化が決定
株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、グループ会社であるフレックスコミックス株式会社が運営するWebコミック「COMICポラリス」の人気マンガ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（岡田ピコ）の実写化が決定したことをお知らせいたします。また、実写化決定を記念して、作者・岡田ピコ先生の描き下ろしイラストとコメントを公開いたします。
実写化に関するキャストや放送スケジュールなどは、今後順次発表してまいります。
■原作マンガ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』作品情報
原作：岡田ピコ 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』
フレックスコミックス「COMICポラリス」連載
・COMICポラリス作品ページ：https://kirapo.jp/polaris/titles/kurosaki
【ストーリー】
「この10億円で、僕と結婚してください」憧れはあるけど恋愛未経験な高校2年生・小春。家の弁当店を手伝うある日、小春は謎めいた常連客・黒崎から突然のプロポーズを受ける。「好きになって頂けるように努力します」……って、何!? 黒崎さんの猪突猛進な恋心はどうにも止められない止まらない――国宝級のピュアイケメンのハイパー溺愛ラブコメディ！
■作者 岡田ピコ先生 実写化記念描き下ろしイラスト・コメント
まさか自分の作品が実写化されるなんて…！今でも夢のような気持ちです。
お話をいただいた時は、驚きと興奮でしばらく眠れませんでした。
キャストの皆さんもイメージにぴったりの素敵な方々ばかりで、心から楽しみにしています！
原作を読んでくださっている方もまだ触れたことがない方も、ぜひご期待ください！
岡田ピコ
★単行本最新第8巻は2025年10月15日（水）発売！
■最新第8巻情報
《紙単行本》
・タイトル：『黒崎さんの一途な愛がとまらない』 8巻
・発売日：2025年10月15日（水）
・著者：岡田ピコ
・価格：803円（税込）
・発行：BookLive
・発売：フレックスコミックス
・ISBN：9784866754628
《電子版》
・タイトル：『黒崎さんの一途な愛がとまらない』 8巻
・発売日：2025年10月15日（水）
・価格：726円（税込）
・ブックライブ作品URL：
https://booklive.jp/product/index/title_id/20040501/vol_no/001
【フレックスコミックス株式会社について】
フレックスコミックス株式会社は、マンガ表現の新しい形を提案するコンテンツ創造カンパニーです。
2017年にBookLiveのグループ会社となり、出版社としてWebコミック「COMICメテオ」、「COMICポラリス」、「COMICアーク」を運営しています。
『邪神ちゃんドロップキック』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。』（COMICメテオ）や、『同居人はひざ、時々、頭のうえ。』、『おじさんはカワイイものがお好き。』（COMICポラリス）、『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（COMICアーク）など、Webコミック発のバラエティ豊かな作品を出版しています。アニメ化・実写ドラマ化された作品など、人気作を世に送り出してきた実績を有しています。
・URL：https://flex-comix.jp/
・レーベルURL
COMICメテオ：https://kirapo.jp/meteor
COMICポラリス：https://kirapo.jp/polaris
COMICアーク：https://booklive.jp/feature/index/id/tk_comicarc
【株式会社BookLiveについて】
BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。
当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。
URL： https://www.booklive.co.jp/
