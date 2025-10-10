累計70万部突破、“10億円プロポーズ”から始まるあまキュン・ラブ！COMICポラリスの人気マンガ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』、実写化が決定

　株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、グループ会社であるフレックスコミックス株式会社が運営するWebコミック「COMICポラリス」の人気マンガ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（岡田ピコ）の実写化が決定したことをお知らせいたします。また、実写化決定を記念して、作者・岡田ピコ先生の描き下ろしイラストとコメントを公開いたします。


　実写化に関するキャストや放送スケジュールなどは、今後順次発表してまいります。




■原作マンガ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』作品情報

原作：岡田ピコ 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』


フレックスコミックス「COMICポラリス」連載


・COMICポラリス作品ページ：https://kirapo.jp/polaris/titles/kurosaki



【ストーリー】


「この10億円で、僕と結婚してください」憧れはあるけど恋愛未経験な高校2年生・小春。家の弁当店を手伝うある日、小春は謎めいた常連客・黒崎から突然のプロポーズを受ける。「好きになって頂けるように努力します」……って、何!? 黒崎さんの猪突猛進な恋心はどうにも止められない止まらない――国宝級のピュアイケメンのハイパー溺愛ラブコメディ！


■作者 岡田ピコ先生　実写化記念描き下ろしイラスト・コメント

まさか自分の作品が実写化されるなんて…！今でも夢のような気持ちです。


お話をいただいた時は、驚きと興奮でしばらく眠れませんでした。


キャストの皆さんもイメージにぴったりの素敵な方々ばかりで、心から楽しみにしています！


原作を読んでくださっている方もまだ触れたことがない方も、ぜひご期待ください！


岡田ピコ





★単行本最新第8巻は2025年10月15日（水）発売！




■最新第8巻情報


《紙単行本》


・タイトル：『黒崎さんの一途な愛がとまらない』 8巻


・発売日：2025年10月15日（水）


・著者：岡田ピコ


・価格：803円（税込）


・発行：BookLive


・発売：フレックスコミックス


・ISBN：9784866754628



《電子版》


・タイトル：『黒崎さんの一途な愛がとまらない』 8巻


・発売日：2025年10月15日（水）


・価格：726円（税込）


・ブックライブ作品URL：　　


https://booklive.jp/product/index/title_id/20040501/vol_no/001






