伊藤忠アーバンコミュニティ、ライナフの「スマート置き配」導入を開始

株式会社ライナフ

株式会社ライナフ（本社：東京都文京区、代表取締役：滝沢 潔、以下「ライナフ」）は、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深城 浩二、以下「伊藤忠アーバンコミュニティ」）が管理する分譲マンションにおいて、「スマート置き配」の導入を開始したことをお知らせいたします。

■オートロック付き物件でも置き配が可能に。利便性向上に加え管理業務も効率化

「スマート置き配」が導入された物件では、入館権限を付与された配達員がデジタルキーを活用し、共用エントランスの鍵を安全に解錠することで、各住戸の玄関前まで荷物の置き配が可能となります。これにより、再配達の削減や居住者の利便性向上を図るとともに、宅配に関するトラブルの軽減によって管理業務の効率化にも寄与します。

■伊藤忠アーバンコミュニティによる「スマート置き配」の導入理由

再配達問題や非対面での荷物受け取りへの関心が高まる中、利便性と安全性を両立する新たなサービスが求められています。こうしたニーズに対応し、居住者の「安全・安心・快適」な暮らしを支える取り組みとして、セキュリティ性の高い「スマート置き配」の導入を決定いたしました。今後も、日々の維持管理にとどまらず、次世代にわたる建物資産価値の維持・向上を見据えながら、ライフスタイルの変化に対応した仕組みを積極的に提案してまいります。

■「スマート置き配」とは（https://linough.com/package-drop-service/(https://linough.com/package-drop-service/)）

スマートロック「NinjaEntrance（ニンジャエントランス）」を用いて、オートロック付きマンションの共用エントランスの鍵をデジタル化することで、入館権限を付与された配達員がオートロックを解錠できるようになり、受取側があらかじめ指定した場所への配達が可能となるサービスです。解錠履歴は全て記録されるため、セキュリティ面でも安心してご利用いただけるほか、マンション管理会社様・オーナー様・管理組合様の費用負担なく導入が可能です。

※導入実績：全国17,000棟以上（2025年10月時点）

■株式会社ライナフ 概要（https://linough.com/(https://linough.com/)）

社 名：株式会社ライナフ

本 社：東京都文京区湯島1-6-3 湯島一丁目ビル2階

設 立：2014年11月4日

代表者：代表取締役 滝沢 潔

事業内容

・スマートロックブランド「NinjaLock」シリーズの製造・販売

・不動産管理ソリューション「ライナフスマートサービス」の開発・運営

・オートロックマンション向け「置き配対応化サービス」の開発・運営



