ブラックサンダーアレンジレシピ第5弾は、ブラックサンダー至福のバターで愛もカロリーも重めな秋冬アレンジレシピ
有楽製菓株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長 河合辰信）は、ブラックサンダーを使った季節やイベントに合わせたアレンジレシピがご好評いただいていることを受け、今回はX（旧Twitter）でも人気を博した「ブラックサンダー至福のバター」を使用した秋冬向けアレンジレシピを考案しました。
手頃な価格と満足度の高さでおなじみのブラックサンダーが、実はアレンジレシピでも注目を集めていることをご存じでしょうか。2025年6月に公開した「ブラックサンダー至福のバター」を使った『至福のじゃがバター』(※)を、ブラックサンダー公式Xに投稿したところ、1,113いいねを獲得し話題となりました。ブラックサンダーはそのままでもおいしいですが、アレンジレシピは楽しみ方のひとつとしてご提案しています。手軽に手に入るブラックサンダーだからこそ、身近な食材と組み合わせて気軽に作れるレシピに仕立てました。新たなおいしさをぜひ体験してみてください。
2025年秋冬の「ブラックサンダー至福のバター」アレンジレシピ３選- 秋の味覚をアレンジ！「至福の焼き芋バター」
ブラックサンダー至福のバターは実は芋との相性がぴったり。前回好評だったじゃがバターの組み合わせから、秋バージョンとして焼き芋レシピが登場。カロリー重めの至福体験をどうぞ。
- 人気の味をアレンジ！至福のあんバターパン
食欲の秋にぴったりな味わいとカロリーが重量級の一品。ベーカリーやコンビニで人気のあんバターサンドを手軽に再現できます。市販のあんぱんにブラックサンダー至福のバターを挟むだけ！
- クリスマスパーティーにもぴったり！至福のバター クリームチーズディップ
おうちパーティーが増える季節にやみつきになるパーティーおつまみが簡単に作れます。市販のクリームチーズとブラックサンダー至福のバターを混ぜるだけの簡単レシピです。
(※)「至福のじゃがバター」は2025年6月に公開した、夏のアレンジレシピのひとつです。夏の屋台で定番のじゃがバターに、ブラックサンダー至福のバターを合わせた意外性がありやみつきになるおいしさがポイント。
■投稿したXはこちら
https://x.com/Black_Thunder_/status/1935898914299027967
１.秋の味覚をアレンジ！「至福の焼き芋バター」
ホクホクの焼き芋の上に、追いバター的な存在として「ブラックサンダー至福のバター」をトッピング。さらにバニラアイスを添えることで、甘さとコクが重層的に重なり合う贅沢な味わいに仕上がります。焼き芋の自然な甘さと至福のバターの甘みと塩気のバランス、そしてアイスの冷たさが絶妙にマッチして、まさにカロリー重めの至福体験をお楽しみいただけます。
材料
市販の焼き芋…1/2本
ブラックサンダー至福のバター…１本
バニラアイス…お好みの分
作り方
- 1/2にカットした焼き芋の上にブラックサンダー至福のバターを乗せ、500Wの電子レンジで1分加熱。
- お好みでバニラアイスを添えて完成。※焼き芋のサイズやお好みに合わせてブラックサンダー至福のバターを乗せる量を調整してください。 ブラックサンダー至福のバターがしっかり乗っている方がおすすめです。
〈生のさつまいもから作る場合〉
さつまいもの準備を下記の手順で行い、作り方１.に進んでください。
皮付きのままよく洗ったさつまいもを濡らしたキッチンペーパーで包み、その上からラップで包む。
500Wの電子レンジで、1本約200gは5~7分、約300gは7~10分、小ぶりなものは4～5分加熱します。
竹串がすっと刺さるまで加熱してください。硬い場合は30秒～1分ずつ追加加熱してください。
※加熱後のさつまいもは非常に熱くなりますので、やけどにご注意ください。
２.人気の味をアレンジ！「至福のあんバターパン」
あんパンに「ブラックサンダー至福のバター」を乗せれば、あんこの上品な甘さと至福のバターの甘みと塩気のバランスがマッチして、おいしさもカロリーもさらにパワーアップ。食欲の秋にぜひお楽しみいただきたい一品です。
材料
市販のミニあんパン…１個
ブラックサンダー至福のバター…１本
作り方
- ミニあんパンを横方向に半分に切る。
- ブラックサンダー至福のバターをサンドして完成。
※500Wの電子レンジで40秒加熱するとブラックサンダー至福のバターがとろっとします。お好みでお試しください。
３.クリスマスパーティーにもぴったり！「至福のバター クリームチーズディップ」
市販のクリームチーズに砕いたブラックサンダー至福のバターを混ぜるだけ。クリームチーズのまろやかさに至福のバターのザクほろ食感と甘みと塩気のバランスが加わって、大人も子どもも一度食べたらやみつきになるおいしさに変身します。バゲットにのせればカナッペ風、クラッカーにのせれば手軽なパーティーおつまみに。カロリーなんて気にしない、贅沢すぎる至福のひとときでパーティーが盛り上がること間違いなしです。
材料
クリームチーズ…45g
ブラックサンダー至福のバター…２本
バゲットやクラッカーなど…お好みの分
※クリームチーズとブラックサンダー至福のバターの割合は1:1～1:2がおすすめです。
作り方
- ブラックサンダー至福のバターを砕く。
- クリームチーズと１.を混ぜ合わせる。
- バゲットやクラッカーなどにのせてお召し上がりください。
商品概要
ブラックサンダー至福のバターは発酵バター入りサクほろバタークッキーとザクザクビスケットに焦がしバター香るチョコレートを使用。クセになるザクほろ食感とバターが生み出す「濃いtheリッチ」な味わいをお楽しみください。
商品名：ブラックサンダー至福のバター
内容量：1本
参考小売価格：64円（税込）
販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど。
※一部取り扱いのない店舗もございます。