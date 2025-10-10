【リバティーリゾート久能山】久能山マルシェSPECIAL宴祭2025を10月18日（土）開催｜静岡・静岡市

株式会社リバティー

久能山マルシェ実行委員会（株式会社リバティー：静岡県静岡市駿河区）は、2025年10月18日（土）リバティーリゾート久能山（静岡県静岡市駿河区古宿）にて久能山マルシェSPECIAL宴祭2025を開催いたします。

本イベントでは、久能山地域のみならず静岡の文化や魅力をもっと改めて地元に方に認識・触れていただく機会として実施。地域の事業者や団体が積極的に関われる地域で創る祭の新しいカタチの確立を目指しております。

■開催概要

・開催日時：2025年10月18日（土）14:00～20:00

・開催場所：リバティーリゾート久能山 屋外駐車場

・主催：久能山マルシェ実行委員会

・後援：静岡市・久能自治会連合会

・協賛：静岡銀行・ソフトバンク株式会社・生活協同組合ユーコープ・生協の宅配パルシステム

・出店事業者：約63事業者 ※ステージイベントあり（イベント詳細は特設WEBページ(https://kunozan-marche.com/utage2025/)をご確認ください）

地元住民による「いちご音頭」と久能太鼓保存会よさこい団体による合同ステージ

久能地区に伝わる伝統芸能「いちご音頭」と久能太鼓保存会による迫力のコラボステージでは、地域住民も参加し、世代を超えた一体感を演出。また、駿河区のマスコットキャラクター「トロベー」も登場し、子どもたちに大人気のステージを披露します。

さらに、静岡各地から集まった和太鼓団体による演奏や、夜空を彩る手筒煙火も見どころのひとつ。会場には静岡市内を中心とした63の事業者が出店するマルシェも並び、地元グルメや特産品を楽しめます。

地域の伝統文化と現代の賑わいが融合する、心温まるイベントにぜひご注目ください。

■久能山マルシェとは

静岡の魅力ある食や商品、文化をもっと多くの人に知ってもらおうと2022年秋からリバティーリゾート久能山にて定期的に開催されるマルシェになります。生産者や作り手の方々に直接触れることができ、素敵な出会いが生まれる。

久能山マルシェでは様々な課題に着目し、静岡の魅力ある事業者や店舗の方々と連携し、意義のあるイベントにしております。

久能山マルシェ実行委員長 藤浪凌太ツナグを創るをコンセプトに開催

■株式会社リバティーみらい部について

株式会社リバティーみらい部

株式会社リバティーみらい部では、「観光エンターテインメントで地方観光を創造する」をミッションに地域でつくる新しい「楽しい」のカタチを追求しています。

地方観光の課題に向き合い、不可能を可能に、システム会社としての技術力と施設経営のノウハウで多岐にわたる企画やサポートをおこなっております。

■企画・監修／お問い合わせ先（久能山マルシェ実行委員会）

株式会社リバティーみらい部（ウェブサイト：https://mi-rai.info/）

TEL：054-204-1326 MAIL：office@mi-rai.info