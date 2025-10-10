スカイライト コンサルティング、「2025-26 大同生命SV.LEAGUE」ストラテジックパートナー契約を継続締結

スカイライト コンサルティング株式会社

スカイライト コンサルティング株式会社（東京都港区、代表取締役：羽物 俊樹、以下 スカイライト）は、昨シーズンに引き続き、公益社団法人SVリーグ（東京都千代田区、代表理事CEO：大河 正明、以下 SVリーグ）と2025-26シーズンにおけるストラテジックパートナー契約を締結しました。




本契約に基づき、スカイライトは「2025-26 大同生命SV.LEAGUE」への協賛を行うとともに、SVリーグの新規事業開発活動を戦略的にご支援してまいります。昨シーズンに引き続き、コンサルティングサービスを通じて、バレーボールの新しいトップリーグであるSVリーグの事業的な成長と、バレーボール界の発展に貢献してまいります。





本日、いよいよ「2025-26 大同生命SV.LEAGUE」が開幕します。




WOMEN：2025年10月10日（金）開幕


https://www.svleague.jp/ja/sv_women/




MEN：2025年10月24日（木）開幕


https://www.svleague.jp/ja/sv_men/




【公益社団法人SVリーグ】


Webサイト： https://vleague.or.jp/


本社：東京都千代田区神田駿河台4-2-5 御茶ノ水NKビル3F


代表理事CEO：大河 正明（おおかわ　まさあき）




【スカイライトコンサルティング】


Webサイト：https://www.skylight.co.jp/


本社：東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー


代表取締役：羽物 俊樹　（はぶつ　としき）




【SKYLIGHT Sportsについて】


スカイライトは「SKYLIGHT Sports」ブランドの下、スポーツ領域におけるコンサルティングサービスの提供、スポーツテックベンチャーへの投資、選手育成アカデミーの運営、スポーツチームへの協賛等の事業・サービスを進めています。


SKYLIGHT Sportsブランドサイト：https://sports.skylight.co.jp/jp/




