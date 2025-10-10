大人の時間を彩る、甘美な余韻。“紳士の一級品”「ＧＥＮＤＹ」より、ブランデーとバターが深く重なる「バターキャラメルブランデーケーキ」 を発売。

株式会社シュクレイ

「GENDY（ジェンディ）」銀座店は、2025年11月1日から「バターキャラメルブランデーケーキ」を 期間限定・数量限定にて販売いたします。お客様に日頃の感謝の想いを込めた、プレミアムシーズナル商品のご案内です。

(2025年10月14日より店頭にて予約受付開始）

オリジナルレシピで丹念にローストしたビターキャラメルとシナモンで仕立てた生地に、潤沢にコニャックとアルマニャックを含ませ、バニラの薫りを纏わせたフランス製造の発酵バターのクリームをサンド。その華やかな薫りが心までも揺さぶる、記憶に残る一品となっております。

数に限りがございますので、この機会にぜひご賞味くださいませ。

”バターキャラメルブランデーケーキ”

Butter Caramel Brandy Cake for Gents（1box ｛ a pack of 5 cakes｝ ）

価格：6,480円（税込み）

◆発売日：2025年11月1日

ご予約：2025年10月14日より受付開始

ご予約方法：店頭またはお電話にてご予約承ります。

【GENDY銀座店】 TEL：03-6263-2141

※受付時間は、13時~19時となります。

営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※無くなり次第終了となります。

◆販売店舗： 銀座店

◆限定数量：500箱

◆公式ホームページ：https://sucreyshopping.jp/gendy

商品情報

“ザ プレミアムキャラメルブランデーケーキ”

The Premium Caramel Brandy Cake 価格：10,800円（税込）

ビターに仕上げたキャラメルとブランデーのマリアージュをお楽しみいただく、紳士の一級品。ブランデーは、レミーマルタン社のコニャックと、デュカスタン社のアルマニャックを独自の配合でブレンドして使用。２つのブランデーの異なる個性が、味と香りに広がりと奥行きを与えます。じっくりと低温できめ細やかに焼き上げた生地に、ブレンドしたブランデーをたっぷりと。程よい甘さとビター、ブランデーの華やかなアロマ。お好みの厚さにカットして、GENDYと共に幸せな時をお過ごしください。

[商品の購入について]

※ご予約のお客様優先で店頭にて販売をしております。

※ご予約は店舗にて承っております。

【GENDY 銀座店】Tel. 03-6263-2141 （13:00～19:00）

※ご予約枠の空きがある場合のみ、店頭にて販売をしております。

店舗情報

・ GENDY銀座

GENDY銀座

所在地：〒104-0061

東京都中央区銀座1-4-4 GINZA104ビル１F

TEL：03-6263-2141

営業時間：13:00～19:00

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

・ GENDY南青山

GENDY南青山

所在地：〒107-0062

東京都港区南青山 5-4-40 骨董通り ビルヂング

TEL：03-6712-6890

営業時間：13:00～19:00

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。