ニューヨーカー メンズ 特集コンテンツ「自分の好きを身に纏う ＃推しスーツ を作ってみた withおじフェス」の公開とオーダーフェアを開催。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「自分の好きを身に纏う ＃推しスーツ を作ってみた withおじフェス」を自社通販サイトで公開しました。また、特集にあわせて、パーソナルオーダーフェアを開催いたします。

自分の好きを身に纏う

＃推しスーツ を作ってみた withおじフェス

スーツと縁が深い「おじフェス」の4人が、今回「パーソナルオーダー」で自分だけのスーツを求めニューヨーカーへ。メンバーそれぞれが持参したモチーフを反映したオリジナル裏地にも注目です。

自分だけの「好き」をつめ込んで作り上げる「#推しスーツ」の制作現場コレド日本橋店へお邪魔してきました。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-personal_order-special-option-.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-personal_order-special-option-.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

おじフェス

雑誌を中心に活躍する人気モデルにして、「ゆる～いダンスのギャップが素敵(ハート)」とSNSで話題沸騰中のユニット“おじフェス”。メンズモデルの新しい一面を見せていくことをモットーに、ファッション業界にとどまらない活動を展開中。

加藤さん

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3270/table/1474_1_f2d53b4655baf3fea60222e35646733b.jpg?v=202510101227 ]

久保田さん

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3270/table/1474_2_835ce80e8f8166e89cd8a327f9442afc.jpg?v=202510101227 ]

直樹さん

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3270/table/1474_3_7fefa2285bf48f975e0cb30a9896823b.jpg?v=202510101227 ]

TAROさん

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/3270/table/1474_4_b0b2908b9f9f1b83b35cd777140521bf.jpg?v=202510101227 ]

着用アイテム一覧はこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/e/eojifes/?from=po_so_item03&utm_source=newssite&utm_medium=pr

＼10月26日(日)まで4,000円引き／

【期間限定】自分の好きを身に纏う #推しスーツ スペシャルオプションフェア開催

お客様のお好みやこだわりをプラスし、組み合せることで既製品とは一味違った一着を作り上げるニューヨーカーの「パーソナルオーダー」

この秋は、期間限定で「オリジナルの裏地」を作成いただけるキャンペーンを開催！より愛着を持って着用できる、あなただけのスペシャルな一着をオーダーしてみませんか。

開催店舗：コレド日本橋店

期間：10月17日(金)～11月9日(日)

予約方法：コレド日本橋店の来店予約サービスにてご予約ください。

※フェア会期中にご来店いただいた方が対象となります

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/3270/table/1474_5_ec975081faa7960b24af08c6a9e1494f.jpg?v=202510101227 ]

対象アイテム：ジャケット

裏地価格

1図案 オーダー価格+55,000円(税込)

2図案 オーダー価格+82,500円(税込) ※前見返しを別柄にする場合

ポケットチーフ オーダー価格+上記裏地価格+5,500円(税込)※スペシャルオプション裏地をオーダーいただいた方のみ

オリジナル裏地＜スペシャルオプション＞

▶パーソナルオーダーに関する規約について(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/information-po_special_option.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

フェア詳細＆デザインガイドはこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-men-newyorker-personalorder-oshisuit.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr

NEWYORKER OWN STYLE

コレド日本橋店

住所：東京都中央区日本橋1-4-1 2F

電話番号：03-6225-2015

営業時間：11:00-20:00

来店予約をする :https://www.ny-onlinestore.com/shop/apply/apply_storegoods.aspx?store_list_storecd=40072&utm_source=newssite&utm_medium=pr

＜全国のメンズ店舗にて開催中のフェアはこちら＞

自分のこだわりを身に纏う #はじめてオーダーフェア 開催

お客様のお好みやこだわりをプラスし、組み合せることで既製品とは一味違った一着を作り上げるニューヨーカーの「パーソナルオーダー」。

人生の節目やステージアップ、ブライダルシーンにも最適なタイミングで、あなただけの特別な一着をオーダーしてみませんか。会期中は、初めての方もこれまで経験のある皆様も、4,000円をお値引して承ります。

開催店舗：ショップ一覧(https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?filtercode1=1&brand=32&filtercode3=&shop_label=&filtercode7=&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

期間：10月17日(金)～10月26日(日)

特典：安心特典4,000円引き

※ご紹介者様にはNY.CLUB 4,000ポイントをプレゼント

※当日入会の方、過去にオーダーいただいた方も対象となります

フェア概要はこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-men-newyorker-personalorder-hajimeteorder.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr来店予約サービスはこちら :https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/information-reserve-service.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr

▽パーソナルオーダーのページはこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-personal_order-men-.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-personal_order-men-.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。

▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）