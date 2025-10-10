初開催、理系大学院生の研究成果を企業がスカウトする学会形式・逆求人イベント「外資就活Conference」を10月28日に開催

株式会社ハウテレビジョン

「世界で挑戦できる人材を育み、未来を創る」を掲げ、ユーザーファーストを追求したキャリアプラットフォーム「外資就活ドットコム」を運営する株式会社ハウテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役：音成洋介）は、2025年10月28日（火）に品川インターシティホールにて、理系大学院生の学会形式・逆求人イベント「外資就活Conference」を初開催いたします。

■開催の背景

近年の就職活動は選考開始時期の早期化による影響で、修士1年の春から企業との接点を持つ必要性が高まっています。しかし、理系大学院生にとってこの時期は研究テーマの確立や実験の立ち上げ段階で、本来は研究に集中すべき時間を就活準備に充てなければいけない現状があります。また、一般的なエントリーシートや面接では、論文執筆や研究などで培った論理的思考力や専門性が十分に評価されづらいという課題があります。一方で採用企業からは、より特定の専門性が高い領域（AI、データサイエンス、セキュリティなど）に素養がある学生の採用ニーズが増加しています。このような学生と企業双方の課題に対し、「外資就活Conference」は研究そのものを評価対象とすることで、学生が一番時間を費やすべき研究を犠牲にせず、採用企業も研究成果を通した本質的なポテンシャルの見極め、専門領域の理解が実現できる場の創出を目指します。

■「外資就活Conference」について

本就活イベントは、修士・博士課程の学生が自身の研究テーマをポスター発表形式で企業に伝える学会形式・逆求人型イベントで、研究成果を通してキャリアを切り拓くための場を設けることを目的としています。10月28日（火）のイベントには学生約50名、企業約20社が参加を予定しています。

会場では一人一人にポスターセッションのブースを設けており、学生と企業が直接対話することで相互理解を深める場を用意しております。また、企業の採用担当者の投票による学会発表さながらの表彰（ベストポスター賞・複数のスポンサー賞）を実施予定です。

現在、エントリー学生の約半数が地方学生です。本イベントでは、一都六県（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬）以外からの参加者に交通費・宿泊費を全額補助します。地方学生が就職活動で直面する金銭的・地理的ハードルを下げ、全国どこからでも挑戦できる環境を整えました。企業にとっても、全国の理系大学院生と一度に出会える効率的な採用機会を提供し、採用工数削減と新たな人材発掘の両立を実現します。



■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26700/table/135_1_1f82f41e5459c66951728ee3485b0b95.jpg?v=202510101227 ]

「外資就活ドットコム」について

「世界で挑戦できる人材を育み、未来を創る」を掲げ、ユーザーファーストを追求した大学生向けキャリアプラットフォーム。次世代リーダーを目指す上で必要な羅針盤と方法論を提示すべく、キャリアを深掘りしたコラム記事、厳選した本選考情報ならびにインターンシップの情報、学生同士のコミュニケーション機能、社会で活躍するプロフェッショナルから直接回答が得られるOB/OG相談室など、豊富なコンテンツを取り揃えています。

「外資就活ドットコム」サービスページ：https://gaishishukatsu.com/

「外資就活ドットコム」企業様向けページ：https://biz.gaishishukatsu.com/

「Software Engineer就活 by 外資就活ドットコム」：https://gaishishukatsu.com/engineer

エンジニアコミュニティ「Engineer Guild」：

https://event.gaishishukatsu.com/gsskt-engineer-guild