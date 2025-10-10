にゃんこ大戦争13周年を記念して『にゃんこ大商店出張所 ～開運招福！～』を全国で開催！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、2025年11月5日（火）より、ポップアップショップ『にゃんこ大商店出張所 ～開運招福！～』を開催いたします。にゃんこ大戦争13周年記念グッズ、ネコテン1周年記念グッズ、会場限定グッズや初公開の展示など、様々な展開を予定しております。

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」を開発・運営する当社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちのオリジナルグッズを展開しており、2025年10月1日には、当社初の直営ECサイト『にゃんこ大商店オンライン』をオープンしました。オープンからわずか1週間で登録者数10万人を突破するなど、大きな反響をいただいております。今回、全国各地で開催する『にゃんこ大商店出張所 ～開運招福！～』では、『にゃんこ大商店オンライン』の人気商品でもある『アクリルスタンドシリーズ』や『ぬいぐるみシリーズ』の販売に加え、会場限定グッズも登場します。

京都会場 入り口イメージ（各会場にあわせて、仕様・装飾は変更します）

イベント会場限定グッズが続々登場！

イベント会場限定グッズ（一部）

本催事のテーマである 『開運招福』をモチーフにしたグッズ

北欧風の『ノルディックスタイル』デザインのグッズ

この他にも、にゃんこ大戦争13周年を記念したグッズ、ネコテン1周年を記念したグッズなど、多数の新商品の発売を予定しております（開催地によって、取扱い商品には若干の変更がございます）

会場限定の購入ノベルティ開催！

購入金額に関わらず、会場でお買い上げいただいたお客様には、先着でオリジナルデザインのビニールショッパーをプレゼントいたします。

さらに、税込5,000円以上ご購入いただいたお客様には、先着でスライダーポーチを1点プレゼントいたします。

スライダーポーチは3種類あり、デザインはお選びいただけません。

ビニールショッパー、スライダーポーチともに各会場なくなり次第終了となります。

展示イベントも開催

会場では初公開の最新アイテムの展示や、ポノスデザイナーによる描き下ろしの寄せ書き展示、フォトスポット、ミニゲームなど予定しております。展示内容やフォトスポット、ミニゲームの有無は会場ごとに異なります。

会場情報詳細

１. 京都会場

期 間：2025 年 11 月 5 日(水)～16 日(日)

場 所：京都高島屋ショッピングセンター 京都高島屋(百貨店)7 階 催会場

営業時間：10:00～20:00(※最終日は 18：00 閉場)

２. 秋田会場

期 間：2025 年 12 月 2 日(火)～8 日(月)

場 所：西武秋田店 地階 催会場

営業時間：日～木 10:00～19:00／金・土 10:00～19:30（最終日 17：00閉場）

３. 大阪会場

期 間：2025 年 12 月 17 日(水)～29 日(月)

場 所：高島屋大阪店 7 階 催会場

営業時間：10:00～20:00(※最終日は 17:00 閉場)

４. 広島会場

期 間：2026 年 1 月 3 日(土)～18 日(日)

場 所：販売会場：広島 PARCO 新館６階 特設会場

ＰＲ会場：広島 PARCO 新館８階 特設会場

営業時間：10:00～20:30(※最終日は 17:00 閉場)

広島会場以降の開催に関しては、順次発表いたします。

催事運営：株式会社寺子屋

【一般の方向け、物販についてのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316

Email：info@telacoya.co.jp

「にゃんこ大商店」について

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：

https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：

https://x.com/nyankodaishoten

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

