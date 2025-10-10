エキサイトお悩み相談室、世界メンタルヘルスデーに「心のトリセツ診断」を公開

エキサイトホールディングス株式会社

エキサイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西條 晋一）が運営するオンラインカウンセリングサービス「エキサイトお悩み相談室」は、世界メンタルヘルスデー（10月10日）にあわせ、メンタル・セルフケアに関する診断コンテンツ「心のトリセツ診断」を公開しました。

本コンテンツを通じて、日常的に心の疲れを感じている方々が、自分の「心の仕組み」を理解し、前向きにセルフケアへ取り組むきっかけをお届けします。

【心のトリセツ診断】https://counselor.excite.co.jp/campaign/mentalpersonality/(https://counselor.excite.co.jp/campaign/mentalpersonality/)

■診断コンテンツ内容

「どうして、いつも自分だけがこんなに疲れるんだろう…」

そんな悩みを抱えるあなたに向けた、10問の直感テスト形式の診断です。

回答結果から、あなたの“心の消耗パターン”と“本来の魅力”を分析し、今日からできる具体的なセルフケアアドバイスもお届けします。自分の心を少しでも軽くしたい、頑張りすぎる自分を見つめ直したい方にぴったりの診断です。

■診断コンテンツ作成の背景

近年、社会全体でメンタルヘルスへの関心が高まり、「自分らしく生きる」「心を大切にする」という価値観が広がっています。

一方で、仕事・人間関係・情報過多などによる“心の消耗”を感じながらも、その原因がわからず、メンタルケアの方法に悩む人は少なくありません。

エキサイトお悩み相談室は、2006年のサービス開始以来、心理カウンセラー・臨床心理士など専門家によるオンライン相談を通して、誰もが気軽に心を整えられる社会の実現を目指してきました。

これまでに蓄積された豊富な相談実績をもとに作成されたのが、今回の「心のトリセツ診断」です。“心の仕組みを知ること”をセルフケアの第一歩とし、一人ひとりが自分の心とより良く向き合うきっかけを提供することを目的としています。

■「心のトリセツ診断」公開記念キャンペーンについて

「心のトリセツ診断」の公開を記念し、Xでのシェアキャンペーンを実施します。診断結果を投稿することで、抽選でAmazonギフト券をプレゼント！

概要 ：診断内容をXでシェアした方の中から抽選で10名様に、Amazonギフト券2,000円分をプレゼント

応募条件：ハッシュタグ #心のトリセツ診断 をつけて診断結果をXに投稿

期間 ：2025年10月10日（金）～10月13日（月）

当選発表：2025年10月17日（金）までに、XのDMにて当選者へご連絡

注意事項：

キャンペーンの内容および賞品は、予告なく変更される場合があります。

Amazonは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。当選者にはDMにてご連絡いたします。期日（おおむね1週間程度）までにご返信がない場合は、当選辞退とさせていただきます。

当選者は、本権利を他人に譲渡したり、金銭と交換することはできません。

応募内容に虚偽の記載などがあった場合は、当選を取り消します。

応募方法、抽選方法、当選に関する個別のお問い合わせにはお答えいたしかねます。

Xアカウントを削除またはフォローを解除された場合、DMでのご連絡ができず当選無効となります。

第三者がお客様の投稿内容を利用したことによって生じた損害、またはお客様が被った損害については、一切の責任を負いかねます。

■オンラインカウンセリングサービス「エキサイトお悩み相談室」について

エキサイトお悩み相談室は、エキサイト株式会社が運営する24時間365日、カウンセラーに悩み相談できる日本最大級のオンラインカウンセリングサービスです。(※1)

2006年12月にサービスを開始し、2025年1月には18周年を迎えました。ストレスや悩みの多い社会において、日本ではまだ抵抗感のあったカウンセリングをより身近なものにするため、安心感をもって気軽にお悩み相談やカウンセリングができるようサービスを提供しており、2025年9月時点で、累計相談件数は45万件を突破しています。

サービスサイト：https://counselor.excite.co.jp/

■エキサイト株式会社について

所在地 ：東京都港区麻布台麻布台1丁目3－1麻布台ヒルズ森JPタワー27F

代表者 ：代表取締役社長 西條 晋一

事業内容 ：メディカル事業、プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

URL ：https://info.excite.co.jp/

（※1）オンラインカウンセリングを主軸とするサービスにおける累計相談件数の公開数値を比較（2025年1月時点、自社調べ）