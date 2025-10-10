【参加費無料】「MJS METAVERSE FAIR 2025秋 生成AIとDXで描く、中小企業の未来業務」開催

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2025年11月4日（火）～11月14日（金）の11日間、生成AIとDXで描く、中小企業の未来業務をテーマとした参加費無料のメタバース空間展示会「MJS METAVERSE FAIR 2025秋」を開催します。

メタバース展示会は、インターネット上に構築された3次元の仮想空間において、製品・やサービスなどを展示・紹介するイベントです。物理的な場所の制約を受けずに、世界中のどこからでも参加することができます。（事前登録制）

この度MJSが開催する「MJS METAVERSE FAIR 2025秋」は、今夏に続く2回目のメタバース空間展示会となり、各ブースに設置されたデモンストレーション動画を通じて、より深い対話と実践的な学びを提供する場として進化しました。メタバース空間だからこそ実現できる、臨場感あふれるリアルを超えた交流と体験を通じ、全国の中小企業・会計事務所の皆さまが、DXの次なるステージへと踏み出すためのヒントと新しい出会いを提供いたします。

スペシャルセミナーでは、生成AIをテーマに日本マイクロソフト株式会社の担当者が伝授する生成AIの活用法について学べるセミナーや、MJS税経システム研究所客員研究員 税理士 中島 孝一氏による「『年収の壁 103万円』引上げに伴う令和7年分の年末調整等における実務上の留意点」についての他、多彩なテーマのセミナーをメタバース空間内にてご視聴いただけます。

各ブースでは、財務会計、給与・人事からセキュリティ対策まで、業務課題を解決する最新ソリューションをテーマ別にご紹介いたします。また、業務改善ブースでは、販売管理やバックオフィス業務のデジタル化を支援する各種ソリューションをご覧いただけます。あわせて、会計事務所におけるDXの取り組みについてもご案内いたします。

MJSは今後も、変わりゆくビジネスの地平を見据えて次なる可能性を探求し、DXの推進をはじめ、お客さまの目指す未来に向かってその実現を後押しする各種セミナー、展示会を開催してまいります。

■ 開催概要

名称 ：MJS METAVERSE FAIR 2025秋

～生成AIとDXで描く、中小企業の未来業務～

開催日程 ：2025年11月4日（火）～11月14日（金）

形式 ：メタバース空間による展示会

参加費 ：無料（事前登録制）

お申し込み：https://www.mjs.co.jp/seminar/feature/mvf2025aut/

協賛企業 ：株式会社インフォマート、SCSK株式会社、勤次郎株式会社、クロノス株式会社、

株式会社建設ドットウェブ、株式会社東計電算、トライベック株式会社、

日本事務器株式会社、株式会社BizMagic、Miroku Webcash International株式会社、

One人事株式会社

※会社名は五十音順（あいうえお順）に掲載しています。

展示会会場マップ：

ご来場者様特典：MJS公式キャラクターミロにゃん壁紙プレゼント

※メタバース展示会内の会社紹介ブースにて配布いたします

【スペシャルセミナー（一部ご紹介）】

本セミナーでは、MJSの経理、人事、総務の実務担当者が生成AIを日常業務にどのように使っているかをご紹介し、更なる活用法について探求します。

Microsoftの担当者に疑問を投げかけ、実務で使える活用法について伝授いただきます。

社内のセンシティブな情報を取り扱う部門が安全に生成AIを使い業務効率化を図るヒントを探る75分のセミナーです。

令和7年度税制改正により、いわゆる「年収の額103万円」が160万円（年収制限あり）に引き上げられました。本講座では、令和7年9月から11月末までの期間に限定して、令和7年度税制改正による基礎控除等や給与所得控除の引上げの改正項目を解説するとともに、令和7年分の年末調整及び令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における実務上の留意点について、最新の情報により解説を行います。

※2025年9月18日に実施した無料セミナーのリピート配信です。

※こちらのセミナーのみ録画による配信型のセミナーとなり、11月5日（水）10:00～16:00の間に視聴開始いただければ自由にご視聴いただけます。視聴時間は96分となります。

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミロク情報サービス

社長室 経営企画部 広報・IRグループ 宮城・安藤

Tel：03-5361-6309

Fax：03-5360-3430

E-mail：press@mjs.co.jp