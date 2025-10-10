朝の横浜を堪能する特別な船旅。「Sunrise cruise」を実施します！
7 月にスタートした【熱気球係留搭乗会】を企画実施する“宿泊観光・MICE 促進のための早朝等のコンテンツ醸成・水際線のにぎわい創出実行委員会”では、早朝企画の第二弾として、『Sunrise cruise』を実施いたします。
みなと町・横浜ならではの、船の上で楽しむ朝まだきのひと時、深まる秋にぴったりの香り高いコーヒー(※1)を片手に、昇る朝日や早朝の海風を満喫いただけます。
今年度は計4 便(※2)の早朝クルーズを計画していますが、ご乗船いただいた方からもご意見・ご感想(※3)をいただきつつ、今後のコンテンツとしての磨き上げに取り組んでまいります。
※1 横浜ハンマーヘッド内テナント HAMMERHEAD ROASTERY
※2 新港地区横浜ハンマーヘッド新港さん橋 発着3 便（10 月・1 月・2 月予定）、ぴあ日本丸 発着1 便（11 月予定）
※3 ご乗船アンケートにご協力いただいた方に季節の花をプレゼントいたします。
「Sunrise cruise」実施概要
【日時】
10 月19 日(日) 5：30～6：15 ※新港さん橋発着
1 月18 日(日) 6：20～7：05 ※新港さん橋発着
2 月1 日(日) 6：10～6：55 ※新港さん橋発着
【場所】
横浜ハンマーヘッド 新港さん橋 (横浜市中区新港2‐14‐1)
【料金】
大人3,000 円 (飲み物代込)
【定員】
各回40 名
【申込方法】
以下URLから
https://www.yokohama-cruising.jp/index.php?act=cruise&do=course_calendar&ship_id=003&course_id=00411(https://www.yokohama-cruising.jp/index.php?act=cruise&do=course_calendar&ship_id=003&course_id=00411)
【内容】
まだ日の出前の暗いうちに出航し、ベイブリッジをくぐって朝日の見えるスポットへ。海の上で朝日を眺める癒しの船旅をお楽しみください。
※11 月24 日ピア日本丸出航については別途ご案内いたします。
主催：宿泊観光・MICE 促進のための早朝等のコンテンツ醸成・水際線のにぎわい創出実行委員会（横浜市ほか）