朝の横浜を堪能する特別な船旅。「Sunrise cruise」を実施します！

横浜市

7 月にスタートした【熱気球係留搭乗会】を企画実施する“宿泊観光・MICE 促進のための早朝等のコンテンツ醸成・水際線のにぎわい創出実行委員会”では、早朝企画の第二弾として、『Sunrise cruise』を実施いたします。

みなと町・横浜ならではの、船の上で楽しむ朝まだきのひと時、深まる秋にぴったりの香り高いコーヒー(※1)を片手に、昇る朝日や早朝の海風を満喫いただけます。

今年度は計4 便(※2)の早朝クルーズを計画していますが、ご乗船いただいた方からもご意見・ご感想(※3)をいただきつつ、今後のコンテンツとしての磨き上げに取り組んでまいります。

※1 横浜ハンマーヘッド内テナント HAMMERHEAD ROASTERY

※2 新港地区横浜ハンマーヘッド新港さん橋 発着3 便（10 月・1 月・2 月予定）、ぴあ日本丸 発着1 便（11 月予定）

※3 ご乗船アンケートにご協力いただいた方に季節の花をプレゼントいたします。

「Sunrise cruise」実施概要

【日時】

10 月19 日(日) 5：30～6：15 ※新港さん橋発着

1 月18 日(日) 6：20～7：05 ※新港さん橋発着

2 月1 日(日) 6：10～6：55 ※新港さん橋発着

【場所】

横浜ハンマーヘッド 新港さん橋 (横浜市中区新港2‐14‐1)

【料金】

大人3,000 円 (飲み物代込)

【定員】

各回40 名

【申込方法】

以下URLから

https://www.yokohama-cruising.jp/index.php?act=cruise&do=course_calendar&ship_id=003&course_id=00411(https://www.yokohama-cruising.jp/index.php?act=cruise&do=course_calendar&ship_id=003&course_id=00411)

【内容】

まだ日の出前の暗いうちに出航し、ベイブリッジをくぐって朝日の見えるスポットへ。海の上で朝日を眺める癒しの船旅をお楽しみください。

※11 月24 日ピア日本丸出航については別途ご案内いたします。

主催：宿泊観光・MICE 促進のための早朝等のコンテンツ醸成・水際線のにぎわい創出実行委員会（横浜市ほか）