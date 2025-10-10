IBMとAnthropic、実証されたセキュリティーとガバナンスを活用したエンタープライズ向けソフトウェア開発の推進に向け提携

日本アイ・ビー・エム株式会社

IBMとAnthropic社は戦略的パートナーシップを結び、世界で最も強力な大規模言語モデル（LLM）の1つであるAnthropic社の「Claude」をIBMのソフトウェア・ポートフォリオに導入すると発表しました。これにより、エンタープライズ向けAIの開発を加速し、測定可能な生産性向上を実現するとともに、ソフトウェア開発のライフサイクルにセキュリティーやガバナンス、コスト管理を直接組み込むことを目指します。



この提携により、ClaudeはIBMの一部のソフトウェア製品に統合されます。まずはソフトウェアのモダナイゼーションを含むエンタープライズ向けのソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）向けに高度なタスク生成機能を備えたAIファーストの開発者ツールシステム（IDE）への実装が予定されています。



AIファーストの開発者ツールシステムは、非公開のプレビュー版としてIBMの一部のお客様に提供されています。初期テストでIBM社内のアーリー・アダプター6,000人以上が新しいAIファーストの開発者ツールシステムを使用したところ、平均45%の生産性向上が報告されており、コード品質とセキュリティー標準を維持しながら、実質的なコスト削減につながっています。



企業がAIの実験段階から本番環境への展開に移行する際には、既存の企業インフラストラクチャーとシームレスに統合可能でかつ厳しいIT要件を満たすソリューションが必要となります。IBMは、エンタープライズ・ソフトウェアの提供、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャー、規制産業に関する専門知識、いずれの側面からも実績のある機能を提供して、グローバルな事業運営の複雑な実情においてもAIツールが確実に機能できるようにします。

IBM Software 製品担当シニア・バイス・プレジデントのディネシュ・ニーマル（Dinesh Nirmal）は、次のように述べています。「IBMは数十年にわたって、企業がテクノロジーを活用するための根幹を支えてきました。それは当社が、ミッション・クリティカルな環境での大規模展開に必要な要素を理解しているからです。今回のパートナーシップによってIBMのソフトウェア・ポートフォリオを高度なAI機能で強化しながら、お客様が期待するガバナンス、セキュリティー、信頼性を維持します。開発チームに提供するのは、新たなリスクを生み出す実験的なツールではなく、企業の業務に適したAIです」



Anthropic社の最高製品責任者であるマイク・クリーガー（Mike Krieger）氏は、次のように述べています。「企業が求めているのは、自社のコードやデータ、日々の業務を実際に任せられるAIです。安全性と信頼性に重点を置いているClaudeは、世界的な大企業の開発者にとって頼れるAIとなっています。IBMとのパートナーシップにより、安全で信頼できるAIをより多くの組織やチームに提供しながら、AIエージェントをビジネス環境で真に役立つものにするオープン・スタンダードを構築していきます」



ソフトウェア開発ライフサイクルの自動化

Claudeをはじめとする業界をリードするLLMを活用した新しいIBM IDEは、開発者の生産性向上を目的として構築されています。複数の言語やモードに対応し、ソフトウェア開発ライフサイクル全般にわたって開発者がタスクを効率的に実行できるよう支援します。主なユースケースの例として以下のようなものが挙げられます。

- 大規模アプリケーションのモダナイゼージョン：大規模なコードベース全体でコンテキストを認識しながら、自動化されたシステムアップグレード、フレームワーク移行、多段階リファクタリングを実現- インテリジェントなコード生成とレビュー：エンタープライズ・アーキテクチャー・パターンやセキュリティー要件、コンプライアンス義務に対するAI支援- エンドツーエンドのオーケストレーション：初期開発からテスト、デプロイ、保守まで、セッション間のコンテキストを維持しつつ、モダナイゼーション、テスト、修正タスクをシームレスに調整- セキュリティー・ファーストでの開発：ワークフローへの直接的なセキュリティーの組み込みにより、シフトレフト脆弱性スキャン、FedRAMP強化の迅速化、量子耐性暗号移行の円滑化を実現



MCPサーバーを活用したエンタープライズ向けAIエージェント向けガイド

パートナーシップの一環として、IBMが作成し、Anthropic社が検証を行った『MCPを活用したセキュアなエンタープライズ向けAIエージェントの構築(https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/1443d5dd174f42e6)（英語）』を公開しました。業界初となるこのガイドは、エンタープライズ向けAIエージェントの設計、デプロイ、管理を体系化したアプローチであるエージェント開発ライフサイクル（ADLC）に焦点を当てています。企業がエージェント型AIを標準化して自律的な意思決定とインテリジェントな自動化を推進していくと、従来のITプロセスでは不十分となっていきます。この新しいエージェント開発ライフサイクル方法論は、エンタープライズ向けAIエージェントの開発、運用、セキュリティー要件に対応し、企業向けに特化したアプローチを提供します。



IBMはソフトウェア・ポートフォリオの強化に加え、AI導入のためのオープン・スタンダード推進に向け、エンタープライズ・テクノロジーをリードしています。また、Model Context Protocol（MCP）コミュニティーに、数千社ものお客様環境にAIを導入してきたIBMの経験から開発されたベスト・プラクティス・ガイド、リファレンス・アーキテクチャー、オープンソースのツールなど、エンタープライズ・グレードの資産を提供予定です。



IBMは製品統合アプローチの一環として、Claudeを今後もIBM製品に組み込むことを検討しています。IBMとAnthropic社は共に、開発者を支援し、変革を促進し、お客様と社会に長期的な価値をもたらす、エンタープライズ向けAIの未来を切り拓いていきます。



