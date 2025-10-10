DMM、暮らしに役立つ「DMM Lifestyleページ」を新設

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、暮らしに役立つサービスをまとめてご利用いただける「DMM Lifestyleページ」を新設しました。インターネット・モバイル・トラベルを中心に、DMM会員の暮らしを便利にする各種サービスを展開しています。

今回のページ新設を機に、DMMは既存の会員基盤を活かしながら、ライフスタイルや日常生活に関わる新たなサービスを順次拡充していきます。通信や旅行といった日常に欠かせないサービスを起点に、今後は暮らしを支えるさまざまな分野への展開にも注力し、会員の皆さまに便利な体験を提供していきます。

■「DMM Lifestyleページ」を新設、今後もさまざまなサービスを拡充予定

このたびDMMでは、暮らしに役立つサービスをひとつのページに集約した「DMM Lifestyleページ」を公開しました。本ページでは、会員の皆さまがよりスムーズにサービスを見つけ、利用できる環境を整備しています。

今後は、ライフスタイルや日常生活に関わる新たなサービスの拡充に加え、さまざまな事業者との協業も視野に入れ、会員基盤を活かした提携サービスへの送客や販売促進にも取り組んでいく予定です。

＜DMM Lifestyle 公式サイト＞

https://lifestyle.dmm.com(https://lifestyle.dmm.com)

■DMM会員限定のお得なキャンペーンも実施中

DMMのライフスタイル関連サービスでは、これまでにDMM会員の皆さま向けのお得なキャンペーンを実施しています。例えば、「光回線サービス」と「DMM TV」を組み合わせた特典キャンペーンでは、対象の光回線をご契約いただいた方にDMM TV24ヶ月利用相当分のDMMポイントを特典として付与しています。

今後は、インターネット・モバイル・トラベルといった既存の生活インフラサービスに加え、DMM JCBカードなどのサービスとも連携し、“使うほどおトクになる”キャンペーンやセットプランを順次拡大していく予定です。

DMM会員の皆さまが日常の中で自然にDMMのサービスを活用できるよう、グループ横断での取り組みを強化してまいります。

＜実施中のキャンペーンページ＞

https://plus.dmm.com/hikari-plus/campaign/dmmtv01/

■現在「DMM Lifestyle」で提供している主なサービス

＜固定回線サービス＞

複数の光回線サービスを取り揃え、ライフスタイルに合わせて最適な通信環境をお選びいただけます。

DMM光 Plusサービスサイト：https://plus.dmm.com/

＜モバイルサービス＞

国内外で利用可能なeSIMなど、利便性の高いデータ通信を提供しています。

DMMモバイル Plusサービスサイト：https://plus.dmm.com/esim

＜旅行予約サービス＞

宿泊予約を中心に、幅広い旅行プランをご案内。日常から特別な旅までをサポートします。

DMM旅行予約サービスサイト：https://plus.dmm.com/travel/

■「DMM Lifestyle」と併せてより便利・お得にご利用いただけるサービス

＜DMM TV＞

アニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する総合動画配信サービス。

サービスサイト：https://tv.dmm.com/vod/

※DMMプレミアム（月額550円(税込）/ App Store、Google Playからの登録は月額650円(税込)）へのご登録が必要です。

＜DMM Apple Rewards Store＞

特設ページ上で、DMMポイントを利用してApple製品が購入できるオンラインストア。DMMカードのご利用でDMMポイントを4％還元いたします。

サービスサイト：https://www.dmm.com/mono/kaden/apple/

＜DMM JCBカード＞

日常の利用でDMMポイントが貯まる入会金・年会費が無料のクレジットカード。DMMの各種サービスのご利用でDMMポイントを3%還元いたします。

サービスサイト：https://card.dmm.com/

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

・企業サイト：https://dmm-corp.com/

・プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/