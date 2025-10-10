「PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2025」にマクセルが3回目の協賛

マクセル株式会社

マクセル株式会社(以下、マクセル)は、2025年10月25日(土)に神奈川県横須賀市で開催される「PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2025」に昨年に続いて協賛します。今年の会場は、パルクール発祥のフランスにちなみ、フランス庭園様式が特徴のヴェルニー公園での初開催です。

パルクールは、フランス発祥のトレーニング文化から生まれた、走る・跳ぶ・登るといった基本動作や移動の動きを組み合わせて心身を鍛える運動方法です。もともとは、競技やスポーツとは一線を画し、競争・勝敗・順位にとらわれず、自分自身と向き合い成長する概念を尊重していました。

そのなかで、欧米諸国を中心にさらにパルクールを広めよう、楽しんでもらおうという発想から、競技としてのパルクールも生まれました。国際体操連盟は2017年に新たな体操種目として認定しました。近年、欧米ではパルクールの大会や選手権が数多く開催され、スポーツ競技としてのパルクールも注目も高まっています。

本大会は、国内トップ選手が集い、選手たちは、「スピードラン」、「フリースタイル」、「チェイスタグ」の3種目で競い合い、それぞれの選手が身体能力を最大限発揮できる舞台であり、全国の頂点を決める日本一決定戦です。

マクセルは、若年層向けのブランディングを強化しており、その一環として本大会に協賛し、会場で企業ロゴの露出などを行います。「次世代のスポーツ」として今後ますますの発展が期待されるアーバンスポーツであるパルクールと選手を支援し、競技の発展に貢献していきます。

■概要

名称：PARKOUR TOP OF JAPAN YOKOSUKA 2025

日時：2025年10月25日(土) 10:45～ ※雨天中止

会場：神奈川県横須賀市 ヴェルニー公園 いこいの広場 (神奈川県横須賀市汐入町1-1)

入場料：無料

種目：フリースタイル 男女、スピードラン 男女、チェイスタグ 男子

主催：東京都体操協会

主管：東京都体操協会パルクール委員会

後援：横須賀市

詳細は、大会公式ホームページ(https://tokyoparkourcommission.jp/contents/menu/126399 )でご確認ください。

■本件に関するお問い合わせ先

マクセル株式会社 コーポレート・コミュニケーション本部

お問い合わせフォーム：https://maxell.tayori.com/f/tayori-07/

以上