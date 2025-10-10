増加するインバウンド需要に対応！ 大阪C.R.C.に話題の「HAPPY1 Premium」を2台同時増車 予約殺到の人気キャンピングカーで巡る関西の旅
国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下 JAPAN C.R.C.）https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、「大阪キャンピングカーレンタルセンター（以下、大阪C.R.C.）https://japan-crc.com/osaka」にて、10月10日より「HAPPY1 Premium」を2台同時増車したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331512&id=bodyimage1】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 大阪C.R.C. HAPPY1 Premium増車の背景 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
昨年末の東京キャンピングカーレンタルセンターでの新規導入以降、予約が殺到し話題を呼んでいる人気モデル「HAPPY1 Premium」。この度、関西を起点として各地を観光する訪日外国人観光客をはじめ、国内外から増加するインバウンドのニーズに力強くお応えするため、大阪C.R.C.に同モデルを新たに2台増車いたしました。
日本の道路事情にも適したコンパクトなボディながら、その中には想像以上の居住性と快適な装備が凝縮されています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 新たに増車する人気車種HAPPY1 Premium（ハッピーワン プレミアム）」の特徴 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
まるで自分たちだけの秘密基地のように。
「JP STAR HAPPY1 Premium」は、大切な人との距離をぐっと縮め、気の合う仲間との絆を深める、プライベートな旅空間です。
見知らぬ街角のカフェも、満天の星が降る静かな夜も、すべてが二人だけのものに。運転しやすいコンパクトなボディに、旅を彩る十分な機能性を秘めています。
決まったコースも時間もありません。心のコンパスが指し示す方へ。 「HAPPY1 Premium」で、記憶に深く刻まれる、あなただけの物語を紡ぐ旅に出かけませんか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331512&id=bodyimage2】
■HAPPY1 Premiumの主な装備
HAPPY1 Premiumにはキャンピングカーに不可欠なアイテムがすべて揃っています。
～主な装備～
・エンジン停止時でも数時間使用できるエアコン
・FFヒーター
・電子レンジ
・冷蔵庫
・夏季に役立つ電動サイドオーニング
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331512&id=bodyimage1】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 大阪C.R.C. HAPPY1 Premium増車の背景 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
昨年末の東京キャンピングカーレンタルセンターでの新規導入以降、予約が殺到し話題を呼んでいる人気モデル「HAPPY1 Premium」。この度、関西を起点として各地を観光する訪日外国人観光客をはじめ、国内外から増加するインバウンドのニーズに力強くお応えするため、大阪C.R.C.に同モデルを新たに2台増車いたしました。
日本の道路事情にも適したコンパクトなボディながら、その中には想像以上の居住性と快適な装備が凝縮されています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 新たに増車する人気車種HAPPY1 Premium（ハッピーワン プレミアム）」の特徴 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
まるで自分たちだけの秘密基地のように。
「JP STAR HAPPY1 Premium」は、大切な人との距離をぐっと縮め、気の合う仲間との絆を深める、プライベートな旅空間です。
見知らぬ街角のカフェも、満天の星が降る静かな夜も、すべてが二人だけのものに。運転しやすいコンパクトなボディに、旅を彩る十分な機能性を秘めています。
決まったコースも時間もありません。心のコンパスが指し示す方へ。 「HAPPY1 Premium」で、記憶に深く刻まれる、あなただけの物語を紡ぐ旅に出かけませんか。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331512&id=bodyimage2】
■HAPPY1 Premiumの主な装備
HAPPY1 Premiumにはキャンピングカーに不可欠なアイテムがすべて揃っています。
～主な装備～
・エンジン停止時でも数時間使用できるエアコン
・FFヒーター
・電子レンジ
・冷蔵庫
・夏季に役立つ電動サイドオーニング