【ロルバーン 新商品】「ライフログ」シリーズに新作が登場。“LIFE STOCK by Rollbahn FLEXIBLE” キャンペーンを開催！

ステーショナリーメーカーとして、商品の企画デザイン、卸、輸出入、直営店「DELFONICS」「Smith」「DELFONICS Web Shop」を展開する株式会社デルフォニックス（本社：東京都、代表／デザインディレクター：佐藤達郎）は、自由にページを入れ替えられるリングメモ「ロルバーン フレキシブル」より、日々の出来事を自分らしく記録できる「ライフログ」シリーズの新作を直営店および公式オンラインストア、全国の取扱店にて10月17日（金）より順次発売します。※一部店舗にて先行発売あり

アーティストとのコラボレーションアイテムをはじめ、新しいリフィルやカスタマイズアイテムが登場。発売にあわせて、“LIFE STOCK by Rollbahn FLEXIBLE” キャンペーンを開催し、店頭・POPUPを通じて「書くことを楽しむ」体験を提案します。

「ライフログ」シリーズに新作が登場

左／ハイクリアポケット チェック 中／上）ZUCK 下）Naoya Okazaki 右／上）rokka glass 下）gyunyuya

着脱できるスリット入りのリング穴でページを入れ替えられるロルバーン フレキシブル。記録したいことに合ったリフィルを選び、自分らしい使い方で整えることができます。日々のさまざまな出来事を記録する「ライフログ」シリーズのロルバーン フレキシブルに、多彩なアイテムが加わりました。

■新作専用カバーセット

すぐに記録を始めることができる専用カバーセットの新柄が今季も加わりました。

オリジナルカバーの中に、作品を配した3枚の紙製インデックス、ライフログにおすすめの3種のリフィル、エンベロップポケットをセットした新作カバーセット。アーティストによるコラボレーションデザインと、クリアなブロックチェックが目を引くオリジナルデザインを展開します。

カバーセット セットリフィル内容

カバーセットには、専用カバーに加え、各カバーのデザインに合わせた紙製インデックスシート3枚のほか、1行日記リフィル（5枚）、ブロックリフィル（5枚）、方眼デイリーリフィル（5枚）、

エンベロップポケット（3枚）が付属。手にしたその日から、自分らしい記録をすぐに始められるセット内容です。

コラボレーションデザインには、カバーとリンクした別売りのフレークシールもラインアップ。リング部分に取り付けられるケース入りで、持ち歩きながらページを彩ることができます。

コラボレーションアーティストについて

ロルバーン フレキシブルの世界に新しい表情を添える、個性豊かな5組のアーティスト。そのときの気分や書きたいことに合わせて、表紙を選ぶ楽しさが広がります。

ZUCK（ズック）

イラストレーター。桑沢デザイン研究所を卒業後、パレットクラブ18期イラストコースを修了

2017年よりフリーランスのイラストレーターとして活動を開始。 雑誌、WEB、書籍、ミュージックビデオなど、さまざまな媒体でイラストを手がける。シンプルに削ぎ落とされた線と配色から広がる、どこかユニークで、心を掴まれるあたたかさを持った作品が魅力を放つ。

rokka glass（ロッカグラス）

ガラス作家。多摩美術大学造形表現学部デザイン学科卒業後、東京ガラス工芸研究所にてガラスを学ぶ。石膏型に手彫りのレリーフを施し、ガラスの粉を詰めて鋳造するパートドヴェール技法を用いて制作。技法の特性を活かした、砂糖菓子のような柔らかな透明感と豊かな色を使用し、素朴さと見る人が童心に帰るような作風でギャラリーや百貨店での展示会、ショップでのPOP UPなどで作品を発表している。

gyunyuya（ギュウニュウヤ）

多摩美術大学を卒業後、さまざまなマテリアルを使用した物作り作家を経て、愛猫との衝撃的な出会いをきっかけに主に猫をモチーフとした動物のぬいぐるみ作家となる。動物を愛する人々からのオーダー作品制作依頼も不定期で受注。リアルとデフォルメの絶妙なバランスを追究している。生活のたのしみ大賞・石田ゆり子賞受賞。出展：OFS GALLERY・Entrance Spiral 1F・LOVUS gallery・pootle・銀座蔦屋書店・VINYL TOKYO・SHEEP・伊勢丹新宿・COMFORT SEOULなど

Naoya Okazaki（岡崎直哉）

designer・photographer

グラフィックデザインの仕事を通して写真に興味を持ちはじめ、2005年より写真家として

活動。撮り下ろした写真は自ら暗室でプリントし、作品として発表している。またポストカードやレターセットなど、さまざまな紙製品の製作も行っている。Instagram：@okazaki_naoya

■DELFONICS Web Shop限定 コラボレーションデザインも

DELFONICS Web Shop限定 MOGLEA （カバー、インデックスシート ※セットリフィルは他カバーセットと同様）

DELFONICS Web Shop限定アイテムとして、アメリカの紙製品ブランド・MOGLEA（モーグリー）とのコラボレーションカバーセットが登場します。2021年に、日本のステーショナリーメーカーとして初めてコラボレーションを実現して以来、多彩なアイテムを展開してきました。これまでのコラボレーションでも好評を博してきた、日常に取り入れる“道具としてのアート”を、ロルバーン フレキシブルでもぜひお楽しみください。

MOGLEA（モーグリー）※DELFONICS Web Shop限定展開

2012年に誕生した紙製品ブランド。アメリカ・アイオワ州にスタジオを構え、1枚ずつ手作業で施したペイントをそのままレターやノートに仕立てた、芸術作品のようなハンドメイドアイテムが特徴。アーティスティックな感性とハンドメイドへのこだわりが生み出す、独創的な世界観が魅力です。

■リフィルに新作「1行日記」が登場

日々の記録をより気軽に楽しめる、新しいフォーマットのリフィルが登場。

ポストカードや写真などを収納できる、中身が見える窓付きの紙製エンベロップポケットリフィルには、新色グレーが加わりました。

「1行日記」リフィル 使用例

「1行日記」リフィルは、ひとこと日記やライフログに活躍する、表情マーク入りの新しいフォーマット。その日の気分や出来事を1行で書きとめられるデザインで、無理なく続けられるのが魅力です。ちょっとしたメモや振り返りにも使いやすく、日々の記録を楽しくサポートします。気分を表す顔マーク入りなので、シールやマーカーで印をつけておくだけでも、立派な記録になります。

“LIFE STOCK by Rollbahn FLEXIBLE” キャンペーン

“LIFE STOCK by Rollbahn FLEXIBLE”キャンペーンでは、日々の出来事や好きなことを、自分のペースで記録する楽しさを提案します。ページを入れ替えながら使えるロルバーン フレキシブルの特徴をいかし、店頭やSNS、POPUPを通じて、「“書くこと”で、日常がつながっていく」体験を届けます。

■直営店購入特典

デルフォニックスの直営店（デルフォニックス 大阪、スミス各店、DELFONICS Web Shop）にて「ロルバーン フレキシブル」をご購入の方に、次回以降リフィルなどロルバーン フレキシブルシリーズのお買い物でご利用いただける10％OFFクーポンを配布します。

※クーポンはなくなり次第配布終了、有効期限は2026年1月31日（土）まで

※DELFONICS Web Shopではクーポンコードを配布します

■スミス 渋谷ヒカリエシンクスでの先行販売

デルフォニックスの直営店 スミス 渋谷ヒカリエシンクスでは、リニューアルオープンを記念して、“ライフログ” シリーズを先行発売します。新しいロルバーン フレキシブルに、いち早く出合える機会をお見逃しなく。

■POPUPイベント（開催予定）

「LIFE STOCK by Rollbahn FLEXIBLE」キャンペーンにあわせ、関連アイテムを集めたPOPUPイベントの開催も予定しています。詳細は決定次第、デルフォニックス公式サイトおよびSNSにてお知らせします。

■ロルバーン フレキシブル公式ページ リニューアル

新アイテムの発売にあわせ、「ロルバーン フレキシブル」公式ページをリニューアルしました。使うシーンや記録のスタイルの提案が充実。豊富なラインアップの中から、目的やライフスタイルに合わせてアイテムを選びやすくなったほか、日々の記録をより楽しむためのアイディアも紹介しています。ロルバーン フレキシブルを楽しむヒントが詰まった新しいページを、ぜひご覧ください。

→ https://rollbahn.jp/flexible/(https://rollbahn.jp/flexible/)

ロルバーン フレキシブル「ライフログ」シリーズ新作 発売概要

商品名・価格：

ロルバーン フレキシブル カバー 360° L

ZUCK / rokka glass / gyunyuya / Naoya Okazaki 各税込 \2,530

ロルバーン フレキシブル カバー 360° ハイクリアポケット チェック L

レッド / ブルー 各税込 \2,530



DELFONICS Web Shop限定 ロルバーン フレキシブル カバー 360° MOGLEA L 税込 \2,530

ロルバーン フレークシール

ZUCK / rokka glass / gyunyuya / Naoya Okazaki 各税込 \715

ロルバーン フレキシブル リフィル 1行日記 L 税込 \847

ロルバーン フレキシブル エンベロップポケット L グレー 税込 \847

取扱い店舗・発売日：

2025年10月15日（水）スミス 渋谷ヒカリエシンクス

2025年10月17日（金）11:30～ DELFONICS Web Shop

2025年10月18日（土）デルフォニックス大阪、上記以外のスミス各店

※全国の取扱店でも2025年10月中旬以降順次発売予定（詳細は各取扱店へお問い合わせください）

「書いて、ためて、残るもの」。

その積み重ねが、ふとした瞬間に、自分らしい日常を映し出します。ロルバーン フレキシブルとともに、“ライフストック”の時間をお楽しみください。

書く／思いついたことを、気軽に書きとめていく振り返る／ゆったりページをめくり、日々を見つめなおす

■DELFONICS

1本のペンと1枚の紙から生まれる文化は、無限大です。

つまり文具は道具であると同時に文化の入り口でもある。

私たちが作る文具は、実用的であるだけでなく、

使う人の感性や創造力を自由にするものでありたいと、考えます。

Stationery that frees your creativity.

デルフォニックスを選ぶ気持ちが、

本や、音楽や映画を選ぶ気持ちの近くにあることを願って。



