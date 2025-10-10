MIDI MEETUP 2025を開催
一般社団法人音楽電子事業協会

一般社団法人音楽電子事業協会（AMEI）は、米国のMIDI管理団体であるThe MIDI Associationと公益社団法人かけはし芸術文化振興財団と共に、The MIDI Associationが主催するMIDI Innovation Awards（※1）を受賞した革新的なMIDI デバイスの発表に加え、受賞作品およびMIDI 2.0 対応製品の展示および体験、製品開発に携わった技術者やクリエイターとの交流や最新動向の解説など、MIDI 2.0の今を体験できる画期的なテックイベントを開催いたします。



新技術の動向を知りたい方から、技術者として情報交換を希望する方まで、MIDI に興味をお持ちの方であればどなたでも参加できるイベントで、世界および日本のMIDI におけるトップランナーともいうべき技術者の皆さんも出席する貴重な機会ですので是非ご参加いただければと思います。



日時：2025 年10 月27 日（月）16:45 開場- 19:40 終了


会場：Artware Hub（東京都新宿区西早稲田3-14-3）


参加費：4,000 円(MIDI 検定ライセンス保持者は2,000 円）



16:45 ～　MIDI Innovation Awards 受賞作品およびMIDI 2.0 対応製品の展示体験


17:30 ～　MIDI Innovation Awards セレモニー


18:30 ～　Tech Talk セッション、展示物体験



チケットは下記URL またはQR コードからご購入下さい。



https://teket.jp/11132/57661





※1 MIDI Innovation Awardsとは


MIDI Association、NAMM、Music Hackspace の共同主催によるアワードで、MIDI 1.0 および2.0 を斬新な方法で活用した革新的な製品やプロジェクトを表彰するものです。現在以下の6 部門が制定されており、受賞者はNAMM Show やMusicChina といった主要イベントで製品を発表する機会を得られる他、MIDI Association からMIDI 2.0 プロトタイプの開発支援が受けられます。



MIDI Innovation Awards　6 部門


商用ハードウェア製品


商用ソフトウェア製品


プロトタイプおよび非商用ハードウェア製品


プロトタイプおよび非商用ソフトウェア製品


芸術的/ ビジュアルプロジェクトまたはインスタレーション


最優秀MIDI 2.0 製品（全部門から選出）