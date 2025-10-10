川崎フロンターレ「フロカワフェスティバル」に横浜ビューティーアートのボランティアチームが参加【横浜ビューティーアート専門学校】
三幸学園が運営する横浜ビューティーアート専門学校（所在地：神奈川県横浜市）のボランティアチーム「チーム△（さんかく）」が、9月7日（日）に開催された「フロカワフェスティバル」に参加しました。
本イベントへの参加は、昨年に引き続き川崎フロンターレ様からのご依頼により実現したもので、「かわいい」をテーマとした催しにおいて、美容を学ぶ学生たちの力を活かせるとして本校にお声掛けいただきました。
イベント実施概要
日時：2025年9月7日（日）15:30～18:30
会場：Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu「川崎フロンパーク」
対象試合：２０２５ＪリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝 川崎フロンターレ vs 浦和レッズ戦（試合前イベント）
当日は「チーム△」の学生がボディシール・ネイル・ミサンガづくりのワークショップを実施。来場者はフロンターレカラーを取り入れたネイルやシールで応援スタイルに変身し、試合前の会場を盛り上げました。
子どもから大人まで幅広い世代が参加し、約380名もの来場者で大盛況。ブースは常に満員状態となり、学生にとっても学びを実践の場で活かす貴重な機会となりました。
今後の展望
横浜ビューティーアート専門学校では、地域や企業と連携しながら、学生が実践的に学べる場を積極的に創出しています。今後も取り組みを続け、学生の成長と地域社会への貢献を目指してまいります。
掲載実績
9月19日（金） 日本テレビ「ZIP!」にて放送
