【Mila Owen】10月17日(金)に丸ビル店がリニューアルオープン！限定ノベルティープレゼント、ポイントアップキャンペーンなど特典も満載！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド 「Mila Owen（ミラ オーウェン）」は、2025年10月17日(金)に丸ビル店を3階にリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、限定ノベルティー配布やポイントアップキャンペーンを開催いたします。





TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」をテーマに、
トレンドやコレクションに全てを委ねない次世代のベーシックアイテムを展開するMila Owen。

2025年10月17日（金）、丸ビル店をリニューアルオープンいたします。
オープンを記念し、限定ノベルティーやポイントアップキャンペーンなど特典を多数ご用意しています。




・オープン限定ノベルティー





■オリジナルパテッドバッグ


展開色 : PNK,BLK



丸ビル店にて税込み\17,600以上お買い上げの方に、オリジナルパテッドバッグのお好きなカラーをプレゼントいたします。


近場のお出かけや、サブバッグとして大活躍するトートバッグ型。


シンプルなデザインながら、スポーティーな印象のパテッド生地でさりげなくトレンドムードを取り入れられます。


※数に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承くださいませ。




・リニューアルオープン日限定10％オフキャンペーン


リニューアルオープン初日の10月17日（金）のみ、店内の商品が全て10％オフでお買い物頂けます。




・ポイントアップキャンペーン


MA CARD POINT UP
10月17日(金) ～ 10月19日(日) の期間中、会員ランクに関わらず一律でポイント還元率10％となります。




・店舗情報


Mila Owen 丸ビル店


■所在地：東京都千代田区丸の内2-4-1　丸ビル 3F
■電話番号：03-6259-1807


■営業時間：月～土 / 11:00～21:00　日祝 / 11:00～20:00





TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」
トレンドやコレクションに全てを委ねない都会の高感度女性が選ぶ洗練された私服。
本当のトータルファッションを楽しむ女性たちに贈る、洗練された次世代のベーシックブランドです。

