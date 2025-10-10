【Mila Owen】10月17日(金)に丸ビル店がリニューアルオープン！限定ノベルティープレゼント、ポイントアップキャンペーンなど特典も満載！
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド 「Mila Owen（ミラ オーウェン）」は、2025年10月17日(金)に丸ビル店を3階にリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、限定ノベルティー配布やポイントアップキャンペーンを開催いたします。
TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」をテーマに、
トレンドやコレクションに全てを委ねない次世代のベーシックアイテムを展開するMila Owen。
2025年10月17日（金）、丸ビル店をリニューアルオープンいたします。
オープンを記念し、限定ノベルティーやポイントアップキャンペーンなど特典を多数ご用意しています。
・オープン限定ノベルティー
■オリジナルパテッドバッグ
展開色 : PNK,BLK
丸ビル店にて税込み\17,600以上お買い上げの方に、オリジナルパテッドバッグのお好きなカラーをプレゼントいたします。
近場のお出かけや、サブバッグとして大活躍するトートバッグ型。
シンプルなデザインながら、スポーティーな印象のパテッド生地でさりげなくトレンドムードを取り入れられます。
※数に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承くださいませ。
・リニューアルオープン日限定10％オフキャンペーン
リニューアルオープン初日の10月17日（金）のみ、店内の商品が全て10％オフでお買い物頂けます。
・ポイントアップキャンペーン
MA CARD POINT UP
10月17日(金) ～ 10月19日(日) の期間中、会員ランクに関わらず一律でポイント還元率10％となります。
・店舗情報
Mila Owen 丸ビル店
■所在地：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル 3F
■電話番号：03-6259-1807
■営業時間：月～土 / 11:00～21:00 日祝 / 11:00～20:00
オフィシャルオンラインストア：
https://milaowen.com/
instagram：
https://www.instagram.com/milaowen_official/
X : https://twitter.com/_MilaOwen
TikTok : https://www.tiktok.com/@milaowen_official?_t=ZS-8zdM3QgaDWD&_r=1(https://www.tiktok.com/@milaowen_official?_t=ZS-8zdM3QgaDWD&_r=1)